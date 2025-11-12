استدعاء عادل الحوسني إلى معسكر «الأبيض»

أعلن نادي الشارقة استدعاء حارس الفريق الأول، عادل الحوسني، إلى معسكر المنتخب الوطني، الذي يتجمع حالياً في أبوظبي، استعداداً لمواجهتَي العراق، غداً ويوم 18 نوفمبر الجاري، في المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى الملحق العالمي المؤهل بدوره إلى مونديال 2026، وكتب نادي الشارقة على حسابة الرسمي في «إكس»: «عادل الحوسني ينضم إلى قائمة المنتخب الأول في معسكر نوفمبر».

ويخوض المنتخب معسكراً تدريبياً في أبوظبي استعداداً لمواجهة العراق، غداً، في استاد محمد بن زايد، فيما تقام مباراة العودة باستاد البصرة الدولي.