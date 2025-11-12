محمد مصطفى: منتخب العراق الأقوى.. وسيحسم التأهل من البصرة

أكد لاعبو كرة قدم عراقيون أن العامل الذهني والضغط النفسي سيكونان العاملين الرئيسين في مواجهتَي الإمارات والعراق ضمن الملحق الإقصائي المؤهل للملحق العالمي المؤدي إلى كأس العالم 2026، اللتين ستقامان غداً في الإمارات، ويوم 18 الجاري في البصرة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن المعطيات الفنية والدعم الجماهيري لن يكونا كافيين وحدهما لحسم النتيجة، متوقعين أن تسود الحيطة والحذر أجواء المباراتين باعتبارهما الفرصة الأخيرة للبقاء في دائرة المنافسة على بطاقة التأهل.

دور الجمهور

بدوره، قال اللاعب السابق لنادي النصر الإماراتي ومنتخب العراق، محمد مصطفى، إن «الجمهور سيلعب دوراً كبيراً في دعم الفريقين وتحفيز اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية»، وأضاف محمد مصطفى الذي يلعب حالياً في نادي الكرخ: «رغم أن الفريقين متكافئان من حيث الإمكانات الفنية والطموح، لكن منتخب العراق يعد الأقوى»، وتوقع أن يُحسم تأهل منتخب العراق في مباراة الإياب في البصرة، مرجحاً أن تنتهي مباراة الذهاب بالتعادل.

ضغط نفسي

قال نجم الكرة العراقية السابق، كريم محمد علاوي، إن «الفرصة الأخيرة للمنتخبين ستشكل ضغطاً نفسياً كبيراً على اللاعبين، ومن ينجح في التعامل مع هذا الضغط ويقدم أداءً فنياً أفضل سيواصل طريقه نحو الملحق العالمي».

وأضاف: «أتوقع أن تتركز توجيهات المدربين على اللعب بحذر، وأن الحسم سيكون مؤجلاً للمباراة الثانية في البصرة، إلا في حال تحقيق نتيجة كبيرة في مباراة الذهاب».

وتابع: «المجازفة بأسلوب اللعب لن تكون حاضرة في اللقاء الأول مادام هناك لقاء ثانٍ، وأرى أن المنتخبين استحقا الصعود مبكراً لما يمتلكانه من عناصر فنية وخبرات مميزة، لكن وجودهما في هذا الملحق لا يعكس قيمتهما الحقيقية، وسنبارك للفريق الفائز ونتمنى له مواصلة المشوار نحو المونديال».

يُذكر أن كريم علاوي يُعد من أبرز اللاعبين الذين أسهموا في تأهل العراق إلى كأس العالم 1986.

مفتاح الفوز

من جانبه، قال مدافع المنتخب العراقي السابق، حسن علي: «أعتقد أن اللاعب السوبر سيكون مفتاح الفوز لأي من المنتخبين، فهو القادر على صناعة أو تسجيل الأهداف، وكلا المنتخبين يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، لكن الجانب الذهني سيؤثر كثيراً في نتيجة المباراة الأولى».

وأضاف: «أرى أن المنتخب الإماراتي يمتلك أفضلية نسبية، نظراً لامتلاكه عدداً جيداً من اللاعبين المؤثرين، وإذا ما اعتمدنا على الأداء في آخر مباراتين للفريقين، فالإمارات تبدو الأقرب لمواصلة المنافسة».

يُذكر أن حسن علي لعب إلى جانب رئيس الاتحاد العراقي الحالي، عدنان درجال، في صفوف المنتخب العراقي خلال ثمانينات القرن الماضي.