مسفر: المنتخب مُطالب بحسم مباراة العراق بفارق هدفين قبل الانتقال إلى البصرة

شدد المدرب الوطني والمحلل الفني، الدكتور عبدالله مسفر، على أهمية حسم المنتخب الوطني لكرة القدم مهمته المرتقبة مع نظيره العراقي في الإمارات، مؤكداً أن مباراة الإياب، في 18 الجاري، أمام العراق على أرضه ووسط جمهوره في استاد البصرة، لن تكون سهلة، مطالباً المنتخب بالفوز ذهاباً بنتيجة لا يقل فيها الفارق عن هدفين، لكي يُسهل مهمة الإياب في حالة التعادل أو حتى الخسارة بهدف، واصفاً المنتخب العراقي بـ«القوي»، ويضم عناصر متميّزة من اللاعبين.

وقال مسفر لـ«الإمارات اليوم»: «من مصلحة المنتخب العمل على تجاوز المنتخب العراقي في المواجهة المقبلة، ويجب على (الأبيض) أن يستغل فرصة إقامة مباراة الذهاب على أرضه ووسط جمهوره حتى لا يهدر فرصة كبيرة في التأهل إلى المرحلة المقبلة من الدور الإقصائي».

وبشأن عناصر القوة والأوراق الرابحة في المنتخب التي يجب أن يعتمد عليها المدرب، أولاريو كوزمين، أكّد مسفر أن «المنتخب يمتلك عناصر جيدة من اللاعبين، لكن مشكلته طوال فترة التصفيات السابقة حتى مباراته الأخيرة أمام المنتخب القطري، تكمن في الثغرات الدفاعية والأخطاء الفردية المؤثرة والقاتلة، التي تسببت في استقباله العديد من الأهداف، ما أدى إلى عدم تأهله، إذ يجب تصحيح مثل هذه الأخطاء تفادياً لتكرارها».

وأوضح مسفر أن «وجود ثلاثة لاعبين من نادي الوحدة في المنتخب، هم: لوكاس بيمنتا، وروبن فيليب، وعلاء الدين زهير، يُعزّز الجانب الدفاعي في حال كانوا معاً في الملعب، وأتوقع أن المدرب كوزمين سيعتمد على هذا الثلاثي بشكل كبير، نظراً إلى التفاهم الموجود بينهم، وهذا سيكون أمراً جيداً، كون هذا الثلاثي ظل يلعب معاً خلال وجوده مع فريقه الوحدة، لذلك فإن وضع دفاع المنتخب سيكون جيداً في حال مشاركته».

وأكمل: «بالنسبة للجانب الهجومي، فإن المنتخب لديه أيضاً إمكانات كبيرة في حال تم توظيفها بشكل جيد».

وعن ترشيحاته للعب في الخط الأمامي للمنتخب في ظل غياب فابيو ليما، بسبب الإصابة التي تعرّض لها أخيراً في العضلة الضامة، قال مسفر: «المنتخب ليست لديه أي مشكلة في اللاعبين، وفي الخط الأمامي تحديداً، وهناك خيارات كثيرة أمام المدرب كوزمين في الجانب الهجومي، إلى جانب وجود حارب عبدالله، وعلي صالح، وكذلك سلطان عادل الذي يمكن أن يكون له تأثير واضح في حال مشاركته، كونه ظل يسجل أهدافاً مؤثرة في جميع المباريات التي خاضها مع المنتخب».

ووصف مسفر مهاجم المنتخب محمد عوض الله بأنه لاعب ممتاز، مشيراً إلى أنه يعرفه جيداً، ويعرف إمكاناته الفنية منذ أن كان عمره 18 عاماً، لافتاً إلى أنه لاعب سريع وقوي، مؤكداً أن قرار مشاركته أساسياً مع المنتخب من عدمه يعود إلى كوزمين.

