ثلاثي أتليتيكو يغيب عن مباراة الأرجنتين ضد أنغولا

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم غياب ثلاثي أتليتيكو مدريد الإسباني، خوليان ألفاريز وناويل مولينا وجوليانو سيميوني، عن مباراة الأرجنتين الودية المقررة، بعد غدٍ، في أنغولا، بعد عدم استكمالهم الإجراءات المتعلقة بلقاح الحمى الصفراء.

والحمى الصفراء مرض فيروسي ينقله البعوض، ويوجد في بعض أجزاء من إفريقيا وأميركا الجنوبية، ويتعين على المسافرين إلى تلك المناطق التطعيم للوقاية من العدوى.

وقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيان: «لم يستكمل اللاعبون في الوقت المناسب الإجراءات الصحية المتعلقة بلقاح الحمى الصفراء، وهو أمر مطلوب لدخول أنغولا».