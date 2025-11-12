اتفاق مبدئي على استمرار السوبر المصري في الإمارات العام المقبل

كشف مصدر مسؤول في اتحاد الكرة المصري أن رئيس الاتحاد، المهندس هاني أبوريدة، ورئيس رابطة المحترفين الإماراتية، عبدالله ناصر الجنيبي، اتفقا بشكل مبدئي على استمرار إقامة السوبر المصري، خلال العام المقبل، في الإمارات، بعد نجاح النسخة الأخيرة التي جرت في العين وأبوظبي.

وأكّد المصدر لـ«الإمارات اليوم» أن هناك العديد من التفاصيل التي تمت مناقشتها بين أبوريدة والجنيبي، على هامش المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك، مساء الأحد الماضي، بخصوص السوبر المصري في النسخة المقبلة، ومن بينها زيادة الجوائز المالية في النسخة الجديدة، مع استمرار إقامة البطولة من أربع فِرَق كما جرى في السنوات الأخيرة.

وكانت رابطة المحترفين الإماراتية خصصت جوائز مالية قدرها 600 ألف دولار للنسخة الأخيرة من كأس السوبر.

من جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، بالتنظيم الاستثنائي لبطولة السوبر، وما قدمته دولة الإمارات من تجهيزات متكاملة وتنظيم احترافي، عكس قدرتها على إنجاح أكبر الفعاليات الرياضية في المنطقة.

وقال صبحي، في تصريحات للمركز الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة المصري، إن الأجواء المميّزة داخل استاد محمد بن زايد في المباراة النهائية، والوجود الجماهيري الكبير لجماهير الأهلي والزمالك، أسهما في خروج نسخة مُشرّفة تليق بالكرة المصرية وجماهيرها.

وأشار الوزير المصري إلى أن «وصول نسب المشاهدة لبطولة السوبر المصري إلى نحو مليار مشاهدة، يعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها كرة القدم المصرية عربياً ودولياً، ويؤكد قوة التأثير والجاذبية التي تمتلكها».

وشهد نهائي كأس السوبر المصري، الذي احتضنته الإمارات، أخيراً، تتويج نادي الأهلي باللقب للمرة الخامسة على التوالي، والـ16 في تاريخه، بعد فوزه بالمباراة النهائية على غريمه التقليدي الزمالك (2-0)، في مواجهة مثيرة.

وسادت حالة من الغضب الشديد والاستياء بين الجماهير في نادي الزمالك تجاه أداء الفريق، ومستوى لاعبيه الجدد الذين تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، معتبرة أن الفريق خسر بسبب ضعف الصفقات الجديدة، وعدم جاهزية العناصر الأساسية للمواجهة.

وقال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، حازم إمام، في تصريحات إعلامية: «الصفقات التي أبرمها النادي في الصيف لا تليق باسم الزمالك ولا بمكانته الكبيرة في الكرة المصرية».

في المقابل، ساد الارتياح داخل أروقة نادي الأهلي، وقال مدير الكرة في نادي الأهلي، وليد صلاح، لـ«الإمارات اليوم»، إن التتويج بالسوبر «أمر طبيعي ومتوقع بالنسبة للأهلي»، مضيفاً: «ننظر إلى البطولة كجزء من مسيرة الفريق نحو أهداف أكبر، وعلى رأسها التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا والحفاظ على السيطرة المحلية».