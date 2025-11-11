حمدان بن مبارك يشهد تدريبات المنتخب إستعدادا للقاء العراق

شهد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم ،تدريبات المنتخب الوطني, التي جرت اليوم الثلاثاء على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي على موقعه الرسمي "يُواصل الأبيض استعداداته لمباراة المنتخب العراقي الشقيق التي تقام يوم بعد غد الخميس في استاد محمد بن زايد, ضمن ذهاب الدور الإقصائي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026".

ودعا الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان اللاعبين إلى التركيز خلال المباراة وبذل أقصى الجهود، مشيراً إلى ضرورة استثمار عاملي الأرض والجمهور، مؤكدا أن الجمهور الإماراتي سيكون خير محفز في هذه المباراة.

يذكر أن مباراة الإياب بين المنتخبين الشقيقين ستُقام يوم 18 الجاري في محافظة البصرة العراقية.