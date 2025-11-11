بطولة أبوظبي للكريكت تنطلق 18 نوفمبر تحت رعاية محمد بن حمد آل نهيان

أعلنت رابطة الكريكيت العالمية T10 عن تولي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان منصب الراعي العام لبطولة أبوظبي، التي تنطلق في 18 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 30 من ذات الشهر.

ومع بدء استعدادات الفرق الدولية للمشاركة في نسخة عام 2025، تتجه الأنظار إلى العاصمة الإماراتية لمتابعة منافسات مثيرة وأجواء جماهيرية استثنائية، يتوقع أن تواصل من خلالها البطولة مسيرتها نحو مزيد من التميّز والابتكار والشمول في عالم الرياضة العالمية.

وقال بيان صادر عن رابطة الكريكيت العالمية أن هذا الإعلان يُمثل محطة بارزة في مسيرة البطولة التي تُعد الأسرع نموًا في عالم الكريكيت، إذ من المنتظر أن تشهد مرحلة جديدة من التطوير والتوسع العالمي تحت رعاية الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، بما يعزز حضورها وتأثيرها على الساحة الرياضية الدولية عامًا بعد عام.

وتُعد بطولة أبوظبي T10من أبرز دوريات الكريكيت الحديثة وأكثرها جذبًا للجماهير، إذ تحظى بمتابعة تتجاوز 400 مليون مشاهد حول العالم، ما جعلها حدثًا رياضيًا عالميًا يجمع بين المنافسة، والترفيه، ومشاركة نخبة من نجوم اللعبة.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة بطولة أبوظبي T10، شاجي الملك، إن هذه البطولة تُجسد رؤية مبتكرة لمستقبل الكريكيت، اذ نفتخر برعاية الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، ما يُشكل دافعًا قويًا لمواصلة تطوير البطولة وترسيخها كالمعيار الذهبي لنظام العشر جولات عالميًا، خصوصا أن هذا الموسم سيجمع نخبة من أبرز المواهب حول العالم.

وأضاف: «تؤكد هذه الرعاية على الدور الحيوي للبطولة في دعم مكانة أبوظبي كمنصة تحتضن كبرى الفعاليات العالمية، ومركز يجمع الرياضيين والمواهب والشركاء من مختلف أنحاء العالم».