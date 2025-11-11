استدعاء حارس الشارقة عادل الحوسني إلى معسكر المنتخب الوطني

أعلن نادي الشارقة استدعاء حارس الفريق الأول عادل الحوسني إلى معسكر المنتخب الوطني الذي يتجمع حالياً في أبوظبي استعداداً لمواجهتي العراق يومي 13 و18 نوفمبر الجاري في المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المحلق العالمي المؤهل بدوره إلى مونديال 2026.

وكتب نادي الشارقة على حسابة الرسمي في «أكس»: «عادل الحوسني ينضم إلى قائمة المنتخب الأول في معسكر نوفمبر».