حمدان بن محمد يلتقي ماكلروي بطل «جولة دي بي ورلد» 6 مرات

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، اللاعب الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، المصنّف الثاني عالمياً في رياضة الغولف، وصاحب لقب النسخة الـ16 من بطولة جولة «دي بي ورلد»، الختامية للغولف لموسم «السباق إلى دبي»، و«سلسلة رولكس» لبطولات النخبة، التي أُقيمت في دبي العام الماضي.

وهنّأ سموه ماكلروي على ما حققه من إنجازات كبيرة في رياضة الغولف، مع تصدّره ترتيب «السباق إلى دبي» ست مرات في الأعوام 2012 و2014 و2015 و2022 و2023 و2024، متمنياً له التوفيق مع مشاركته في الجولة المقبلة من البطولة، المُقرر عقد منافساتها في دبي من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري.

من جهته، أعرب اللاعب الأيرلندي الشمالي عن خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، واعتزازه بكلمات التشجيع التي استمع إليها من سموه، حيث أكد ماكلروي أمله في الفوز بلقب البطولة للمرة السابعة، منوّهاً بالمكانة الكبيرة التي تتمتع بها دبي ودولة الإمارات في عالم رياضة الغولف، بما تنظمه وتستضيفه من بطولات كبرى يتنافس على ألقابها أهم أبطال هذه الرياضة.

وخلال اللقاء الذي حضره وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، أشاد روري ماكلروي برؤية دبي الطموحة لأن تكون من أكثر مدن العالم نشاطاً وصحة، من خلال مبادرة «تحدي دبي للياقة»، مشيداً بدعم القيادة المستمر لتعزيز صحة المجتمع، وترسيخ ثقافة الحياة النشطة في دبي.

وقال ماكلروي: «ما يميز (تحدي دبي للياقة) في نظري، هو أنه لا يقتصر على الرياضيين المحترفين، بل يركز على ترسيخ ثقافة مجتمعية تشجع جميع أفراد المجتمع، على اختلاف أعمارهم ومستويات لياقتهم، على المشاركة والنشاط وتحسين صحتهم».

وأعرب ماكلروي عن إعجابه بما تشهده دبي من فعاليات رياضية ومجتمعية كبرى، مؤكداً أنها تُمثّل مصدر إلهام حقيقياً، مشيراً إلى أن اهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتحفيز المجتمع، وجعل دبي من أكثر مدن العالم نشاطاً، يجسد رؤية قيادية طموحة تُعزّز مكانة المدينة المتميزة على الساحة العالمية.

وثمن ماكلروي - الفائز بأربعة ألقاب في بطولة «دبي ديزرت كلاسيك» والمتوّج بثلاثة ألقاب في البطولة الختامية من جولة «دي بي ورلد» - الدور البارز الذي تؤديه رياضة الغولف ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة» هذا العام.

ويستعد ماكلروي لخوض منافسات البطولة الختامية من جولة «دي بي ورلد» - إحدى أبرز البطولات العالمية المقامة خلال فعاليات التحدي - متصدراً تصنيف «السباق إلى دبي»، ومتطلعاً إلى إحراز لقبه السابع في مسيرته الزاخرة بالإنجازات.

• المصنّف الثاني عالمياً في الغولف يُشيد بالرؤية الطموحة وراء مبادرة «تحدي دبي للياقة».