كوزمين يضع اللمسات الأخيرة لتشكيلة المنتخب

دشن المنتخب الوطني لكرة القدم، أمس، في أبوظبي، المرحلة الثانية والأخيرة من برنامج الإعداد، ضمن تحضيراته لمباراة الذهاب أمام نظيره المنتخب العراقي، المقررة في الساعة الثامنة مساء بعد غد، على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة في أبوظبي، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وستستمر تدريبات المنتخب اليومية في أبوظبي حتى موعد المباراة، على أن يؤدي المنتخب تدريبه الأساسي في الملعب الذي ستقام عليه المباراة.

ويضع المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، خلال التدريبات، اللمسات الأخيرة على طريقة اللعب وخطة المباراة، وكذلك التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء، وذلك بالتركيز على اللاعبين الأكثر جاهزية من الناحية الفنية والبدنية والذهنية، حرصاً منه على حسم مباراة الذهاب، وتسهيل مهمة المنتخب خلال مباراة الإياب، التي ستقام، في 18 الجاري، على استاد مدينة البصرة في العراق، ويتأهل الفائز بين منتخبي الإمارات والعراق، بمجموع نتيجتي المباراتين، إلى الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم.

وأدى المنتخب خلال معسكره الأخير في دبي، تدريبات مكثفة ركز خلالها الجهاز الفني على الجوانب الفنية والبدنية والتكتيكية، إلى جانب التركيز على عملية الانسجام والتفاهم بين اللاعبين، كما حرص المدرب كوزمين خلال هذه التدريبات، على معالجة بعض الثغرات الدفاعية التي تسببت في استقبال شباك المنتخب أهدافاً سهلة، كان آخرها هدفي المنتخب القطري في المباراة الأخيرة ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم، ما حرم المنتخب فرصة تاريخية للتأهل المباشر إلى المونديال.

وتركزت التدريبات الأخيرة كذلك على بعض التمارين الخاصة بحراس المرمى خالد عيسى، وعلي خصيف، وحمد المقبالي، بهدف الوصول بهم إلى مرحلة الجاهزية التامة للاستحقاق المرتقب.

وينتظر أن تشهد التشكيلة الأساسية التي سيدفع بها كوزمين في المباراة المرتقبة بعض التغييرات الطفيفة، خصوصاً على صعيد خط الدفاع بعد الأخطاء الفردية القاتلة التي حدثت خلال مباراة المنتخب مع قطر، كما يُتوقع أن تشهد التشكيلة بعض التغييرات في خط الوسط، بسبب استبعاد ماجد حسن وفابيو ليما من القائمة الأخيرة للمنتخب، علماً بأن ماجد وليما كانا أساسيين في تشكيلة المنتخب في المباراة الأولى مع منتخب عُمان.