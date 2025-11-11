وفاة ليني ويلكنز أسطورة «إن بي إيه» عن 88 عاماً

تُوفي أسطورة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ليني ويلكنز، المدرج اسمه في قاعة المشاهير لاعباً ومدرباً، عن عمر يناهز 88 عاماً، وفقاً لما أعلنت عائلته، أول من أمس.

وخاض ويلكنز 15 موسماً في الدوري الأميركي، واختير تسع مرات للمشاركة في مباراة «كل النجوم»، كما تصدّر قائمة أفضل الممررين مرتين، وشغل منصب لاعب ومدرب معاً طوال أربعة مواسم، ثلاثة منها مع فريق سياتل سوبرسونيكس (أوكلاهوما سيتي ثاندر حالياً)، وواحد مع بورتلاند ترايل بلايزرز، قبل أن ينطلق في مسيرة تدريبية كاملة اتسمت بالنجاح.

وقاد ويلكنز فريق سوبرسونيكس لتحقيق لقبه الوحيد في الدوري عام 1979.