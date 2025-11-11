فتح باب التسجيل لسباق دبي للسفن الشراعية 60 قدماً

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الجولة الثانية من سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي يقام السبت المقبل، ويستمر التسجيل حتى 21 الجاري، حيث سيتم الإعلان عن قائمة المشاركين المتوقع أن تشهد وجود نخبة من المُلاك والنواخذة في الدولة.

ومن المقرر أن يقطع السباق بحر دبي، ويعبر أمام أبرز المعالم على شواطئ الإمارة، على أن تكون مراسم التتويج بضيافة «دبي هاربر».

وتعقد اللجنة المنظمة الاجتماع التنويري عبر الاتصال المرئي مع النواخذة، اليوم، للوقوف على تعليمات السباق، والاطلاع على أي مستجدات مرتبطة بالحالة الجوية والمسار الخاص بالسباق. وأكد المدير التنفيذي للنادي، محمد حارب، حرص النادي الدائم على إقامة الحدث في أفضل الظروف التي تضمن أمن وسلامة المشاركين، والوقوف على كل التقارير الخاصة بحالة البحر وسرعات الرياح الواردة من المركز الوطني للأرصاد لتكون ملائمة تماماً لطبيعة المنافسات حتى يخرج الحدث بالصورة المطلوبة.

وأضاف: «يعتبر سباق دبي للسفن الشراعية فئة 60 قدماً، من أقوى السباقات على روزنامة الموسم، ويتميز دائماً بالمشاركة الكبيرة والمستويات التي تترجم الإرث الذي تتناقله الأجيال في رياضات السفن الشراعية بكل حرفة ومهارة، حيث يتحول السباق إلى عرض رياضي رائع يعكس العلاقة الخاصة التي تجمع بين أبناء الإمارات مع البحر على مر التاريخ».