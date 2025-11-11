«الشارقة» و«شباب الأهلي» يتصدران كأس الإمارات للكاراتيه

تصدّر ناديا الشارقة الرياضي وشباب الأهلي الجولة الافتتاحية في بطولة كأس الإمارات للكاراتيه، في مسابقتي «الكاتا» و«الكوميتيه»، لفئات البراعم والزهرات والأشبال والفتيات والناشئين والناشئات، التي جرت، أول من أمس، على صالة نادي الشارقة للألعاب الفردية، بمشاركة 524 لاعباً ولاعبة، من 20 نادياً ومركزاً.

وجاءت صدارة نادي الشارقة الرياضي على صعيد منافسات الذكور، بعدما هيمن لاعبو النادي على المركز الأول في «الكاتا» على حساب شباب الأهلي الذي حل ثانياً، وجاء نادي كلباء الرياضي ومركز العزام بالمركز الثالث، ليكرر لاعبو الشارقة المشهد ذاته في صدارة منافسات «الكوميتيه»، وجاءت على حساب نادي الفجيرة للفنون القتالية الذي حل ثانياً، ونادي كلباء الرياضي بالمركز الثالث.

بدورهن، بسطت لاعبات نادي شباب الأهلي هيمنتهن على صعيد فئة «الإناث»، باعتلائهن صدارة «الكاتا»، على حساب لاعبات نادي شرطة دبي اللواتي حللن بالمركز الثاني، وذهاب المركز الثالث للاعبات «مركز بوشيدو مارشال»، لتواصل لاعبات شباب الأهلي سيطرتهن على منافسات «الكوميتيه» على حساب لاعبات «مركز بوشيدو مارشال» بالمركز الثاني، ونادي الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الثالث.

ويذكر أن نظام الموسم الجديد لـ«الكاراتيه» يعتمد في تحديد الأندية الفائزة بالمراكز الأولى في الترتيب العام، لكلتا مسابقتَي «الكاتا» و«الكوميتيه»، بناء على عدد الميداليات الذهبية المحققة، للذكور والإناث، كل على حدة.