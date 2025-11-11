سيرجينيو: لن نتعرض للإحباط.. والوصل قادر على النهوض مجدداً

قال لاعب الوصل، البرازيلي سيرجينيو، إن «دبي مدينة مذهلة، والحياة فيها آمنة وجميلة»، ما ساعده على التكيف مع الأجواء في تجربته الاحترافية الأولى بالملاعب الإماراتية، بعدما انتقل للعب مع «الإمبراطور» في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأضاف سيرجينيو لـ«الإمارات اليوم»: «البيئة هنا ممتازة، والدوري يشهد تطوراً مستمراً، إذ إن الأجواء في الإمارات رائعة، والجماهير تحب كرة القدم وتدعم الفريق باستمرار، والدوري يتطور عاماً بعد عام، لأنه يضم لاعبين كباراً على مستوى الفرق المحلية والبطولات القارية، وهذا يساعد على رفع مستوى اللعبة، وبالنسبة لي اللعب هنا تجربة مميزة، وأستمتع بكل مباراة».

وتطرّق سيرجينيو إلى الحياة في دبي، قائلاً: «المدينة مذهلة وتوفر كل شيء، وهي آمنة بشكل كبير، لذلك أعتقد أن أي شخص سيحب العيش هنا.. كل ما نحتاجه متوافر، ولم أواجه صعوبة في التكيف مع كل شيء، وأستمتع كثيراً بهذه التجربة».

وأردف: «العيش هنا فرصة رائعة للتعرف إلى ثقافة جديدة وبيئة مختلفة، وهذا يعطينا دافعاً إضافياً للتركيز على كرة القدم وتحقيق النجاح».

وعن تراجع نتائج الوصل في الفترة الماضية، قال النجم البرازيلي إن «ذلك لن يتسبب في إحباط اللاعبين، والفريق قادر على النهوض مجدداً، وأن يقدم اللاعبون كل ما لديهم حتى تتحسن النتائج في البطولات المختلفة التي يشارك فيها».

وأوضح: «الفترة الحالية للفريق تشهد تحديات كبيرة، لكنها تبقى مرحلة مهمة في مسيرة الفريق بالمنافسات المحلية والقارية، ورغم أن النتائج في المباريات الماضية شهدت تراجعاً، فإن الفريق يعمل بجدية كبيرة، ويواصل بذل كل جهده من أجل تحسين الأداء وتحقيق الانتصارات».

وأضاف: «نقدم كل ما لدينا، ونسعى دائماً للظهور بشكل أفضل في كل مباراة، حيث نسير بشكل جيد في (دوري أبطال آسيا 2)، وهذا يمنحنا فرصة حقيقية للوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة في البطولة، لذا علينا الاستمرار في العمل والتركيز على كل مباراة بشكل منفصل».

وتابع سيرجينيو: «نعلم أن بعضهم قد يظن أن الفوز في بعض المباريات أمر مستحيل، لكن بالنسبة لي كل شيء ممكن إذا عملنا بجد وقدمنا كل ما لدينا، حيث إنني أؤمن بأن الالتزام والعمل اليومي هما الطريق لتحقيق النتائج الإيجابية، وبالتركيز على كل مباراة سنتجاوز كل الصعوبات»، وتحدث عن مستواه مع الوصل بموسمه الأول في الدولة، فقال: «أطمح دائماً لتقديم الأفضل، وأعتقد أن مستواي حتى الآن جيد، وبالطبع يمكن أن يكون أفضل كل يوم، لكن الأهم بالنسبة لي هو أن أكون عند حسن ظن الفريق والجماهير، ومن جانبي أعمل يومياً على تطوير مستواي الفني لأساعد الفريق على تحقيق الانتصارات، وأسهم مع زملائي في رفع أداء النادي».

وأشار اللاعب البرازيلي إلى أن النتائج السلبية، أحياناً، جزء من كرة القدم، لكنها لا تؤثر في عزيمة اللاعبين، بل تصبح دافعاً لبذل المزيد من الجهد، وقال: «النتائج السيئة تحدث، ولعبنا مباريات صعبة في الفترة الماضية، بخروجنا من الكأس وتراجع النتائج في الدوري، لكن ذلك لا يعني أننا سنتوقف أو نتعرض للإحباط، بل علينا التركيز على العمل والاستعداد لكل مباراة بشكل أفضل، ونحن نواصل التدريب بكل جدية ونركز على المباراة القادمة، وسنحقق الفوز عن طريق التركيز واللعب بروح قتالية».

واختتم: «أنا هنا لأساعد زملائي وأدعم النادي والجماهير، وسأواصل العمل بجدية لرفع مستوى الفريق وتحقيق الانتصارات، فنحن نعلم أن الطريق ليس سهلاً، لكن الإصرار والعمل الجماعي سيجعلاننا نتجاوز كل العقبات، ونحقق أهدافنا هذا الموسم».

