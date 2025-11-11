جزر دبي تستضيف «مونديال ترايثلون السيدات»

أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم واستضافة كأس العالم للترايثلون للسيدات - دبي 2025، في جزر دبي يوم السابع من ديسمبر 2025، باعتباره أول حدث من نوعه في العالم مخصص بالكامل للنساء.

ويقام الحدث تحت إشراف الاتحاد الدولي للترايثلون، وضمن أجندته السنوية الرسمية، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للترايثلون، ويتضمن التنافس في رياضات الترايثلون الثلاث، وهي: السباحة، والدراجات الهوائية، والجري، وذلك ضمن ثلاث فئات هي: المحترفات، والسبرنت للهواة، لمسافات 750 متراً سباحة، و20 كيلومتراً دراجات، وخمسة كيلومترات جرياً، وسوبر سبرنت للفئات العمرية والمبتدئات لمسافة 400 متر سباحة، و10 كيلومترات دراجات، و2.5 كيلومتر جرياً، فضلاً عن فئة الفِرَق، حيث تشارك ثلاث متسابقات في كل فريق، تتنافس كل متسابقة في رياضة مختلفة، وذلك ضمن فئة السبرينت، والسوبر سبرنت فقط.

وأعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في جميع الفئات للنساء من كل الجنسيات من داخل الدولة وخارجها، من عمر 18 فما فوق، ويستمر التسجيل حتى الثالث من ديسمبر المقبل.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان له: «إن هذه المبادرة الرائدة تأتي ضمن رؤية دبي الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين المرأة من ممارسة دورها الكامل في بناء مجتمع متوازن، وتعزيز وجودها في المحافل الدولية الرياضية، كما تجسد رؤية مجلس دبي الرياضي لجعل دبي الوجهة العالمية الأولى للرياضة، وتعزز أهدافه الرامية إلى رفع معدلات مشاركة المرأة في الرياضات التنافسية، وتوفير منصات دولية تتيح لها المنافسة والتميز في بيئة محفزة تحترم خصوصيتها وتعلي من شأنها».

وأكد الاتحاد الدولي للترايثلون اعتزازه بتنظيم كأس العالم للترايثلون للسيدات – دبي 2025 ضمن جدول بطولاته الرسمية، بوصفه حدثاً استثنائياً ذا أهمية استراتيجية على أجندة الاتحاد، كونه يفتح آفاقاً جديدة لرياضة الترايثلون ويعزز حضورها في الأوساط النسائية العالمية.

وأثنى رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون، أنطونيو أريماني، على الشراكة مع دبي، مؤكداً تقديره لجهودها الريادية في دعم وتطوير الرياضة النسائية.