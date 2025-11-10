طارق السيد: دبا الحصن كسب «يونايتد بيرلو» فنياً ومعنوياً.. وتصدر «الأولى»

صعد فريق دبا الحصن إلى صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى مع ختام منافسات الجولة السابعة، التي أُقيمت مبارياتها يومي الجمعة والسبت الماضيين، بعد فوزه على يونايتد بهدفين نظيفين، مُلحقاً الهزيمة الأولى بالمدرب الإيطالي أندريا بيرلو في الملاعب الإماراتية.

وجمع دبا الحصن 13 نقطة، متفوقاً على العربي والإمارات بفارق الأهداف، وخاض مباراة أقل منهما، ويأتي في المركزين الرابع حتا، والخامس الذيد ولكلٍّ منهما 11 نقطة، ثم سيتي سادساً برصيد تسع نقاط، والحمرية ويونايتد في المركزين السابع والثامن برصيد ثماني نقاط لكلٍّ منهما، والفجيرة تاسعاً بسبع نقاط، وهو الرصيد نفسه لفريق غلف يونايتد في المركز الـ10، ثم الجزيرة الحمراء ومصفوت ولكلٍّ منهما خمس نقاط في المركزين (11 و12)، يليهما مجد بأربع نقاط في المركز الـ13، ويوجد في المركزين الأخيرين العروبة بثلاث نقاط، والاتفاق بدون رصيد.

وأعرب مدرب دبا الحصن، المصري طارق السيد عن سعادته الكبيرة بالنتائج التي حققها الفريق في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن الفوز في أربع مباريات والتعادل خارج أرضه وجمهوره مع فريق الإمارات يُعدّ بداية جيدة للفريق.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن الفوز على يونايتد، الذي يُعدّ من الفِرَق المرشحة بقوة للصعود، مهمّ ويمنح فريق دبا الحصن بُعداً فنياً ودعماً كبيراً لمواصلة مشواره في المنافسات»، مضيفاً: «هذا الانتصار أسهم في تحقيق مكاسب فنية ومعنوية مهمة، خصوصاً أنها أول هزيمة للأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو منذ قدومه للتدريب في ملاعب الإمارات، إضافة إلى كونه فوزاً سيبقى في الذاكرة لأهميته، إذ قاد الفريق إلى الصدارة بالمركز الأول، ومع ذلك ما زلنا في بداية مشوار المنافسات».

وتابع طارق السيد: «الدوري لايزال طويلاً جداً، ولا يمكننا أن نقول إننا أنجزنا ما كنا نطمح إليه، تنتظرنا مواجهات كثيرة، والمهم أن الفريق يسير وفقاً للخطة الفنية المعتمدة من إدارة النادي والمُعدة بتنسيق مع الجهازين الفني والإداري للفريق الأول، والهدف الأساسي يبقى هو العودة مجدداً للعب في دوري أدنوك للمحترفين»، مؤكداً أن «الدوري لايزال في بدايته وتنتظرنا الكثير من المباريات، وفي الوقت الحاضر نلعب على هدف واحد وهو تجميع أكبر عدد ممكن من النقاط».

وأضاف: «تجاوزنا فرقاً قوية وصعبة مهما كان مركزها في الترتيب العام، كونها تمتلك لاعبين بإمكانات جيدة، ويهمنا أننا حققنا الفوز على حتا ويونايتد، وعدنا بنقطة ثمينة من ملعب نادي الإمارات، وهي نتائج تساعد عند الحاجة إلى النتائج المباشرة بين فِرَق الصدارة في نهاية الموسم. وتنتظرنا مباريات أصعب، ولديّ رأي شخصي أن فريق العروبة سيكون له دور مهم في الموسم الحالي على الرغم من الموقف الصعب الذي يمرّ به حالياً، لذلك سنلعب على أساس أنه لا توجد أمامنا مباراة سهلة، فجميعها صعبة».

وأكمل: «مجلس إدارة النادي وفّر لنا جميع سبل الاستدامة في تحقيق النتائج الإيجابية والمردود الفني المميّز، وجمهورنا يقف خلفنا بقوة، ونثمّن ثقته ودعمه لنا. ونحن كجهاز فني نعمل جميعاً بروح رياضية عالية، ونحظى بدعم كبير من الجهازين الإداري والطبي، ما يؤكد أن دبا الحصن فريق يعمل بروح الأسرة الواحدة».

وكان دبا الحصن فاز على فِرَق مجد (2-0)، والجزيرة الحمراء (4-0)، وحتا (1-0)، إضافة إلى الفوز على يونايتد (2-0)، والتعادل مع الإمارات (2-2).

ويتمتع فريق دبا الحصن بأفضل خط هجوم برصيد 11 هدفاً من خمس مباريات، بينما سجّل فريق الإمارات العدد نفسه من الأهداف، لكن من ست مباريات، وفريق سيتي من سبع مباريات، كما يمتلك دبا الحصن أفضل خط دفاعي، إذ استقبل هدفين فقط.

نتائج الجولة السابعة

الفجيرة - مصفوت 5-3

دبا الحصن - يونايتد 2-0

العربي - الجزيرة الحمراء 1-0

سيتي - الاتفاق 3-0

حتا - غلف يونايتد 4-1

الذيد - الحمرية 0-0

العروبة - مجد 0-0