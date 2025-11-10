4000 مشارك في نصف ماراثون العين بينهم «رضيع» و«سبعيني»

اختُتمت فعاليات نصف ماراثون العين 2025، الذي نظّمه مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع شركة أدنوك، بمشاركة نحو 4000 عدّاء وعدّاءة من مختلف الأعمار والجنسيات، وشهد الحدث منافسة قوية ضمن خمس فئات رئيسة، شملت: نصف الماراثون (21 كم)، وسباق 10 كم، وسباق 5 كم، وسباق 2.5 كم، إضافة إلى السباق العائلي والترفيهي، وسباق أصحاب الهمم لمسافة 2.5 كم، كما شهدت نسخة هذا العام مشاركة مميزة في فئة نصف الماراثون، حيث تجاوز عدد المشاركين فيها 1000 عدّاء وعدّاءة، فيما بلغ متوسط أعمار المشاركين في مختلف السباقات 31 عاماً.

وتنوعت الفئات العمرية بين الأطفال الذين لم يتجاوزوا العام الأول من عمرهم، وصولاً إلى المتسابقين المخضرمين ممن تجاوزوا الـ70 عاماً، من بينهم عبدالعزيز العامري (71 عاماً)، وآنا روسو (73 عاماً)، كأكبر المشاركين سناً.

ويأتي تنظيم نصف ماراثون العين في إطار الجهود الهادفة إلى الترويج لماراثون أدنوك أبوظبي، الذي تُقام منافساته في ديسمبر المقبل، وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رياضية ومجتمعية رائدة على المستويين المحلي والدولي.