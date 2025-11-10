الوكيل: «الدفاع والثلاثيات» كلمة سرّ صدارة النصر لدوري السلة

أكد مدرب النصر، المصري حسام الوكيل، أن الصحوة الدفاعية والتركيز العالي الذي دخله لاعبوه في الشوط الثاني، إضافة إلى نسبة النجاح في الرميات الثلاثية، كان بمثابة كلمة السر لدى «العميد» في قلب تأخره إلى انتصارٍ صعب في الدقائق الحاسمة على ضيفه الشارقة بفارق نقطة واحدة بنتيجة (89-88)، أول من أمس، في قمة الجولة السادسة من ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري كرة السلة، وانفراده بالصدارة بالعلامة الكاملة، وبسجل خالٍ من الهزائم برصيد 12 نقطة.

وأدت خسارة الشارقة الأولى إلى تخليه عن الصدارة، وتراجعه إلى مركز الوصافة بالشراكة مع شباب الأهلي برصيد 11 نقطة لكلٍّ منهما، بعدما تمكن الأخير في افتتاح الجولة من الفوز على البطائح (92-78)، كما شهدت الجولة فوز الظفرة على الجزيرة (78-76)، والوصل على الوحدة (78-67).

وقال حسام الوكيل لـ«الإمارات اليوم»: «عودة المصابين، خصوصاً لاعب الارتكاز مامادو إنداي، إلى جانب استعادة صانع الألعاب الأميركي، مارفيل هاريس لمستواه، والقدرة على تحفيز اللاعبين خلال استراحة ما بين شوطَي المباراة للحفاظ على تركيز دفاعي عالٍ، كان لها دور حاسم في قلب تأخرنا مع نهاية الشوط الأول بواقع (39-47) إلى الخروج بنتيجة الفوز على الشارقة».

وأوضح: «تقدمنا في الربع الأول (28-22)، إلا أن الشارقة سرعان ما تمكن من العودة بالنتيجة، وإنهاء الشوط الأول لمصلحته بنيله الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (25-11)، لندخل استراحة ما بين الشوطين، ونعمل على تحفيز اللاعبين لتلافي الأخطاء الهجومية، ورفع تركيزنا الدفاعي، وإغلاق المنافذ تحت السلة، وهو ما تمكنا من تحقيقه على أرضية الملعب، بحسم الربعين الثالث والرابع لمصلحتنا (27-20 و23-21)، والخروج بنتيجة الفوز».

وأضاف: «نِسَب النجاح في الرميات الثلاثية شكّلت عاملاً مهماً، بعدما تمكن الفريق من تسجيل 14 رمية ناجحة (42 نقطة)، جاءت أغلاها في الدقيقة الأخيرة، عبر كل من هاريس ومامادو على التوالي، والتي تكاملت مع الأدوار الدفاعية لكلا اللاعبين مع زملائهما من العناصر الدولية الشابة في صفوف (العميد)، خصوصاً الثنائي حسن عبدالله وفيصل علي».

واختتم الوكيل: «الفوز على الشارقة المعزز بخبرات المشاركة هذا الموسم في دوري (سوبر غرب آسيا)، يمنحنا دفعة معنوية في استمرارية الحفاظ على الصدارة في مبارياتنا المقبلة، خصوصاً أن قائمة النصر عانت منذ انطلاقة الموسم غيابات مؤثرة بسبب الإصابات، كما أن (العميد) هو الفريق الوحيد بين فرق الصدارة الذي لم يُغلق ملف محترفيه الأجانب، ويعتمد على محترفين اثنين فقط، مقارنة بثلاثة محترفين في صفوف الفرق المنافسة».

ترتيب دوري السلة مع نهاية الجولة السادسة

النصر: 12 نقطة

الشارقة: 11 نقطة

شباب الأهلي: 11 نقطة

البطائح: 10 نقاط

الوصل: 8 نقاط

الظفرة: 8 نقاط

الجزيرة: 7 نقاط

الوحدة: 5 نقاط

• النصر نجح في تسجيل 14 رمية ثلاثية، حصد خلالها 42 نقطة في سلة الشارقة.