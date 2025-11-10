«شرار» أولاً في «التجديف الواقف» بدورة كلباء للألعاب الشاطئية

فاز البطل يونس شرار بمنافسات التجديف الواقف لمسافة كيلومتر، فيما نالت آندا كوشير المركز الأول في فئة السيدات لمسافة 800 متر، وحقق حسن إسماعيل المركز الأول في فئة الجونيور، وحصل إشعياء توماس على المركز الأول للرجال، وجاءت أمل مراد في المركز الأول للسيدات في سباق الموانع، وذلك ضمن اليوم الثاني من دورة كلباء للألعاب الشاطئية الخامسة.

وفي بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة، ظفر نادي خورفكان للمعاقين بالمركز الأول، وحلّ كلباء ثانياً، والحمرية ثالثاً، وفي بطولة سلة الشابات، نالت ميرا عيوشي وزيلي زيمان المركز الأول، تلتهما آنا وايت وإميلي وايت في المركز الثاني، وغابرييلا موديفا وماريا ميلوناس ثالثاً.

وفي الريشة الطائرة، تُوّج الثنائي ناصر ميرزا وعبدالعزيز محمد بلقب زوجي الرجال، بينما فازت حياة خليفة ودانا أحمد بذهبية زوجي السيدات، كما توج فريق فالكون بلقب فئة الفرق للرجال والسيدات.

وشهدت منافسات الجوجيتسو إقامة 221 مباراة، بمشاركة 422 لاعباً من 47 نادياً وأكاديمية، فيما أسفرت كرة القدم الشاطئية عن فوز فريق الحميدي على الشباب 13–صفر، وفوز كلباء على جانرز 15–1.

وتتواصل منافسات الدورة اليوم باستكمال مباريات كرة السلة 3×3، وتتويج فئات جديدة، إلى جانب لقاء كرة القدم بين فريقَي الحميدي والنمور.