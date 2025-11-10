4 ميداليات إماراتية جديدة في مونديال الجوجيتسو للناشئين

رفع المنتخب الوطني للجوجيتسو لفئة الناشئين تحت 16 عاماً رصيده إلى 11 ميدالية في بطولة العالم للجوجيتسو التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك، بعدما نجحت لاعبات المنتخب، أمس، في إضافة أربع ميداليات جديدة في نزالات فئة الناشئات تحت 16 عاماً، بواقع فضية وثلاث برونزيات، لتُضاف إلى حصيلة أول من أمس التي بلغت سبع ميداليات.

وأحرزت سارة فاروق الميدالية الفضية في وزن (48 كغم)، فيما نالت كل من مثائل الحمادي وغياهب الراشدي برونزية وزن (36 كغم)، وميثاء الكربي برونزية وزن (40 كغم).

وبهذه النتائج يرتفع مجموع ما حققه منتخبنا الوطني في فئة الناشئين تحت 16 عاماً إلى 11 ميدالية، بواقع ذهبيتين، وثلاث فضيات، وست برونزيات، ليؤكد حضوره القوي واستمراره في المنافسة على المراكز المتقدمة ضمن هذا الحدث العالمي.

من جهته، أشاد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عبدالله سالم الزعابي، بالأداء المتميز والمستوى المتطور الذي قدّمته بطلات الإمارات خلال اليوم الثاني من المنافسات، مؤكداً أن ما أظهرته اللاعبات من مهارة وثقة وانضباط يعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها رياضة الجوجيتسو النسائية في الدولة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، ودعم الاتحاد المتواصل، وقال الزعابي: «هذه البداية القوية تمنحنا دافعاً كبيراً لمواصلة التألق في فئتَي تحت 18 و21 عاماً، وتعزيز رصيد المنتخب من الميداليات، بما يسهم في تعزيز حظوظ المنتخب في المنافسة على اللقب، وترسيخ مكانة الدولة على الساحة الرياضية العالمية».

ويستعد المنتخب الوطني لانطلاق منافسات فئة الشباب بنين تحت 18 عاماً، اليوم، إذ يتطلع الأبطال إلى مواصلة مسيرة التألق، وتعزيز حصيلة الإمارات من الميداليات في طريق المنافسة على اللقب.