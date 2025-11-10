25 لاعباً في «الأبيض الأولمبي» تحضيراً لكأس آسيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة المدرب الأوروغوياني مارسيلو برولي، عن القائمة الجديدة للمنتخب التي ضمت 25 لاعباً، وذلك لبدء معسكر داخلي في دبي اعتباراً من اليوم في إطار تحضيرات المنتخب لخوض مبارياته في البطولة الودية الدولية المقررة في الإمارات ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة التي يُعد أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في السعودية العام المقبل.

وضمت القائمة الجديدة اللاعبين: خالد توحيد، وعدلي محمد، ومرزوق البدواوي، ومبارك بن زامة، ومنصور صالح المنهالي، وأحمد مال الله، وليونارد أميسمكيو، وزايد خميس، ويوسف المرزوقي، ومنصور علي، وعلي كريم، وهزاع شهاب، وسولومون سوسو، وعلي عبدالعزيز، ومحمد الوافي، وضاري فهد، ومطر زعل، وحازم عباس، ومحمد الحمادي، وأحمد راشد، ومايد الكاس، وغيث عبدالله، ومنصور سعيد المنهالي، وعيسى خلفان وعلي المعمري.

• منتخب تحت 23 عاماً يخوض بطولة دولية في الإمارات ضمن برنامج الإعداد للاستحقاق القاري.