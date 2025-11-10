باروت: لا مستحيل في كرة القدم.. وكوزمين مدرب عنيد يعشق التحدي

يؤدي المنتخب الإماراتي أول تدريب له في أبوظبي، اليوم، في بداية المرحلة الثانية من برنامج الإعداد، وذلك بعد نقل معسكره الداخلي من دبي عقب اختتام المرحلة الأولى من البرنامج، تحضيراً لمباراة الذهاب المرتقبة، وكثّف الجهاز الفني للمنتخب تحضيراته الفنية للاعبين خلال المرحلة الأولى من برنامج الإعداد، التي أقيمت في دبي واختُتمت أمس، وخاض خلالها اللاعبون تدريبات عدة على استاد آل مكتوم بنادي النصر، إذ ظل اللاعبون يؤدون التدريبات اليومية بهمة عالية ونشاط كبير، علماً بأن قائمة المنتخب الأخيرة ضمّت 26 لاعباً.

وأكد المدرب الوطني والمحلل الفني، عيد باروت، أن لا خيار أمام المنتخب الوطني لكرة القدم سوى الفوز على نظيره العراقي، الخميس المقبل، في ذهاب الدور الإقصائي من الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، معتبراً أن مباراة الإياب أمام «أسود الرافدين» في مدينة البصرة العراقية ستكون صعبة، يوم 18 من الشهر الجاري، مشدداً على أن فرصة المنتخب في التأهل إلى كأس العالم لاتزال قائمة، ويجب أن يؤمن المنتخب بحظوظه في بلوغ المونديال، خصوصاً وأنه لا مستحيل في عالم كرة القدم.

ووصف باروت مدرب «الأبيض»، الروماني أولاريو كوزمين، بأنه مدرب عنيد يعشق التحدي والمغامرة، وأن الخيارات أمامه كثيرة من حيث وفرة اللاعبين القادرين على صنع الفارق في صفوف المنتخب.

وقال عيد باروت لـ«الإمارات اليوم»: «المنتخب بحاجة إلى التوفيق خلال مواجهتيه المرتقبتين أمام العراق»، مضيفاً أن «عملية التغييرات المستمرة في المنتخب ليست مسألة سهلة، ولذلك فإن المنتخب بحاجة إلى زيادة عدد المباريات التي يخوضها اللاعبون مع بعضهم بعضاً»، مؤكداً أنه لا يقدم أعذاراً لكنه يتحدث بواقعية انطلاقاً من الوضع الحالي.

وأشار إلى أن «المنتخب بحاجة إلى الاستقرار على التشكيلة واللاعبين لفترة طويلة، وكذلك الاستقرار على الجهاز الفني»، واصفاً التغييرات المستمرة بأنها سلاح ذو حدين.

وعن الأوراق المتاحة أمام المدرب كوزمين التي يمكنه الرهان عليها خلال مباراتي العراق، أكد عيد باروت أن «الخيارات أمام كوزمين تُعد ممتازة ومتنوّعة، كونها تجمع بين عناصر الخبرة والوجوه الشابة»، مشيراً إلى أن «اللاعبين خاضوا حتى الآن سبع مباريات في دوري أدنوك للمحترفين بنسق فني ممتاز وعالٍ، لذلك فإن مسألة الاستقرار تُعد هي الأمر الأهم بالنسبة للمنتخب في هذه المرحلة».

وعن مدى قدرة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة كوزمين على إعادة الثقة إلى اللاعبين بأنفسهم بعدما أهدر المنتخب فرصة تاريخية في حصد بطاقة التأهل إلى كأس العالم مباشرة عن طريق الملحق الآسيوي الأخير، قال باروت: «أعتقد أن كوزمين من نوعية المدربين الذين يملكون أسلوباً خاصاً في التعامل مع اللاعبين وتهيئتهم وتشجيعهم، ويتبع سياسة التنافس العالي بين اللاعبين أنفسهم، وشخصيته كمدرب في السنوات الأخيرة تعطي انطباعاً بأنه يملك إمكانات كبيرة من ناحية التحفيز والشخصية، وعدم الاستسلام أمام الخصم بسهولة، كونه لا يرمي المنديل الأبيض بسهولة، فهو مدرب عنيد يعشق التحدي والمغامرة على وجه الخصوص».

عيد باروت:

• لا خيار أمام «الأبيض» سوى الفوز على العراق، نظراً إلى صعوبة مباراة الإياب.

• المنتخب بحاجة إلى الاستقرار على التشكيلة واللاعبين لفترة طويلة.

• كوزمين يملك إمكانات كبيرة من ناحية التحفيز والشخصية، وعدم الاستسلام أمام الخصم بسهولة.