عدنان درجال: «أسود الرافدين» جاهزون لمباراة الإمارات

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة العراقي، عدنان درجال، إن منتخب الإمارات يضم لاعبين محترفين جيدين، لكن «أسود الرافدين» جاهزون لخوض المواجهتين المصيريتين، الخميس المقبل ذهاباً في أبوظبي، ويوم 18 من الشهر نفسه بمدينة البصرة في العراق، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وقال درجال في تصريحات صحافية: «لم نقدّم مستويات فنية جيدة في الملحق الآسيوي الماضي أمام كل من إندونيسيا والسعودية، كما أخفقنا في التأهل المباشر بعد التفريط بنقاط مهمة في مواجهات أمام الكويت وفلسطين».

وأضاف: «المباراة مصيرية، ونتمنّى أن يكون اللاعبون في يومهم ونحن متواصلون مع اللاعبين».