الأهلي «سوبر مصر».. قهر الزمالك «نتيجة وأداء» في أبوظبي

توج الأهلي بكأس السوبر المصري بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك 2-0، اليوم الأحد، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، وسط حضور جماهيري كبير تجاوز 30 ألف متفرج.

ويعتبر اللقب الخامس تواليا، والـ16 في تاريخ الأهلي، وحمل الهدف الأول توقيع لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي، المغربي أشرف بن شرقي عند الدقيقة 44، ثم أضاف مروان عطية الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وتسيّد الأهلي الشوط الأول على مستوى الاستحواذ، وفرض على الزمالك التراجع أمام مرماه والدفاع بضراوة في محاولة للخروج بشباك نظيفة، إلا أن أشرف بن شرقي استغل هفوة دفاعية من محمد إسماعيل، وسدّد كرة صعبة على الحارس محمد عواد.

ونشط الزمالك في الشوط الثاني بعد التغييرات الهجومية التي أجراها مدربه أحمد عبد الرؤوف، وبالفعل كان أصحاب القمصان البضاء قريبين في أكثر من مناسبة من تحقيق التعادل، إلى أن نجح مروان عطية في استغلال هجمة مرتدة منظمة، وحوّل عرضية طاهر محمد طاهر إلى داخل الشباك، ليضيف هدف تأمين النتيجة.

وبعدها نجح سيف الجزيري في تسجيل هدف تقليص الفارق، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو (الفار) وتلغي الهدف لوجود لمسة يد على مهاجم الزمالك.