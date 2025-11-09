منتخب الإمارات يودع كأس العالم للناشئين بخسارة ثقيلة

ودّع منتخب الإمارات للناشئين بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً «قطر 2025» من الدور الأول، بعد خسارة ثقيلة أمام منتخب السنغال بنتيجة 0-5، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، ليكتفي «أبيض الناشئين» بنقطة وحيدة حصدها من تعادله مع كوستاريكا في الافتتاح.

ولم يقدم المنتخب الوطني المستوى المطلوب في مواجهة منتخب السنغال الذي سيطر على المباراة منذ دقائقها الأولى، وفرض أسلوبه وقوته البدنية والفنية، وترجمه بخماسية كاملة جاءت عبر باكاري سونكو «هاتريك»، وفيكتور ميندي وهيبوليت ندور.

وبدا الفارق واضحاً في الإحصائيات، حيث استحوذ المنتخب السنغالي على الكرة بنسبة 72% مقابل 28% للمنتخب الوطني، مع 22 تسديدة مقابل تسعة فقط لـ«أبيض الناشئين».

وتكرّر السيناريو ذاته الذي ظهر به المنتخب في الخسارة السابقة أمام كرواتيا، حيث غابت الخطورة الهجومية، وتراجع الفريق دفاعياً أمام ضغط المنافس، ما سمح للخصم بالتحكم الكامل في إيقاع اللعب.

وبهذه النتيجة، ينهي المنتخب الوطني مشواره في البطولة بالمركز الرابع للمجموعة، خلف كرواتيا والسنغال المتصدرين برصيد سبع نقاط لكل منهما، وكوستاريكا الثالثة بنقطة واحدة وأفضلية فارق الأهداف.