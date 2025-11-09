نهيان بن زايد يتوّج الإنجليزي آرون راي ببطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف 2025

توج سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الإنجليزي آرون راي بطلاً للنسخة الـ20 من بطولة أبوظبي "إتش إس بي سي" للغولف 2025، التي أُقيمت على ملعب «ياس لينكس» بجزيرة ياس في أبوظبي، وسط حضور جماهيري غفير ومنافسة قوية بين نخبة من أبرز نجوم اللعبة العالميين.

امتدت منافسات البطولة على مدار أربعة أيام ضمن سلسلة رولكس العالمية ونهائيات جولة دي بي وورلد، بمشاركة 72 لاعباً من المصنفين الأوائل عالمياً، بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي ودي بي وورلد.

وحقق (راي) أول فوز له في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي واللقب الثاني في سلسلة رولكس العالمية بعد أن أنهى المنافسات مسجلاً 26 ضربة تحت المعدل، عقب جولة حسم إضافية (بلاي أوف) إثر تعادله مع مواطنه تومي فليتوود (بطل نسختي 2017 و2018)، الذي حل في المركز الثاني بـ 25 ضربة تحت المعدل.

وجاء في المركز الثالث كلٌّ من الدنماركي نيكولاي هوجغارد والإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، بطل «الجراند سلام» والمتصدر الحالي لـ«السباق إلى دبي»، برصيد 24 ضربة تحت المعدل، ليقترب الأخير أكثر من حسم لقب الجولة هذا الموسم.

وشهد اليوم الختامي أجواءً حماسية وتفاعلاً جماهيرياً كبيراً، خصوصاً خلال اللحظات الحاسمة عند الحفرة رقم 18 التي حُسم فيها اللقب وسط مشهد رياضي مشوّق.

حضر مراسم التتويج كل من رئيس اتحاد الإمارات للجولف ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي اللواء (م) عبد الله السيد الهاشمي، ورئيس مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط عبد الفتاح شرف، والمدير العام لمجموعة محمد رسول خوري وأولاده بلال مصطفى الخالد، ورئيس مجموعة الجولة الأوروبية، وجاي كينينجز، الرئيس التنفيذي لجولة دي بي وورلد إيريك نيكولاي.

وأشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة العشرون من البطولة، مؤكداً أن الحدث رسّخ مكانة العاصمة أبوظبي وجهة عالمية رائدة في استضافة أبرز البطولات الرياضية، وقال سموه: "مرة أخرى تؤكد أبوظبي تفردها بوصفها منصة عالمية للرياضة والرياضيين، من خلال استضافتها البطولات الكبرى وتنظيمها المتميز، بفضل دعم القيادة الرشيدة ورؤيتها السديدة".

وثمّن سموه دعم القيادة الحكيمة لقطاع الرياضة وما توليه من اهتمام بتعزيز قيم التسامح والتلاقي عبر الرياضة، مشيراً إلى أن البطولة تسهم في دعم الحركة الرياضية والسياحية في أبوظبي.

وأضاف سموه: "ساهمت بطولة أبوظبي للجولف منذ انطلاقتها، وعبر 20 نسخة متتالية، في تعزيز نمو القطاع السياحي في الإمارة من خلال استقطابها آلاف الزوار والمتابعين من مختلف دول العالم".

وأكد سموه أن البنية التحتية الرياضية المتقدمة في أبوظبي تعد عاملاً رئيسياً في نجاح استضافة كبرى الفعاليات العالمية، بفضل توافر الخدمات عالية الجودة والأمن والاستقرار، وبيئة التسامح والسلام التي تتميز بها دولة الإمارات.

من جهته، هنّأ الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني، البطل آرون راي بفوزه المستحق، مشيداً بالتنظيم المتميز للبطولة التي تؤكد ريادة العاصمة أبوظبي في المشهد الرياضي العالمي.

وقال العواني: "مجدداً، تؤكد العاصمة أبوظبي ريادتها للمشهد الرياضي العالمي بعد استضافة متميزة لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي الجولف في العالم ضمن سلسلة رولكس ونهائيات جولة دي بي وورلد".

ووجّه العواني الشكر إلى الجهات الراعية والشركاء الاستراتيجيين واللجنة المنظمة والمتطوعين على جهودهم الكبيرة في إنجاح الحدث الذي أُقيم للمرة العشرين، وللمرة الرابعة على التوالي على ملعب «ياس لينكس» في جزيرة ياس.

وأشاد بالإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته المنافسات على مدار أيام البطولة الأربعة، إضافة إلى الملايين من المشاهدين حول العالم الذين تابعوا مجرياتها عبر شاشات التلفاز، مؤكداً حرص مجلس أبوظبي الرياضي على نشر ثقافة رياضة الجولف في الإمارة والمنطقة من خلال استضافة البطولات الكبرى واستقطاب الأجيال الجديدة لممارستها.

وبلغت القيمة الإجمالية لجوائز البطولة نحو 9 ملايين دولار أمريكي، تنافس عليها 72 لاعباً من نخبة نجوم جولة دي بي وورلد وحصل الفائز بالمركز الأول على 1.52 مليون دولار و1500 نقطة، فيما نال صاحب المركز الثاني 980 ألف دولار و1000 نقطة، وحصل الثالث على 560 ألف دولار و565 نقطة.