الجودو يرفع حصاد الإمارات إلى 4 ميداليات في ألعاب التضامن الإسلامي

ارتفع رصيد الإمارات إلى 4 ميداليات ملونة في النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها السعودية حتى 21 الشهر الجاري بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة من 57 دولة، وتشارك فيها الإمارات بـــ14 رياضة، حيث نجح أبطال الإمارات في حصد ميدالية ذهبية و3 ميداليات برونزية حتى الآن جميعها في رياضة الجودو، لتتصدر الإمارات ترتيب الدول العربية في الحدث محتلة المركز السادس بجدول الميداليات.

وتوج لاعب المنتخب الوطني للجودو محمد يزبيك بالميدالية البرونزية عقب فوزه على فاي أليكس لاعب غامبيا ضمن منافسات وزن 73 كغ، كما أحرز لاعب المنتخب الوطني للجودو نارمند بيان الميدالية البرونزية في منافسات وزن 66 كغ، عقب فوزه المستحق على نظيره المغربي عبدالرحمن بوشيطة.

وينافس ثنائي منتخبنا الوطني للجودو طلال شفيلي وعمر جاد مساء اليوم على الميدالية البرونزية بمسابقة 81 كغ التي حسمت لصالح الإمارات، إذ يتم الإعلان رسمياً عن المتوّج بالميدالية عقب نهاية المباراة.

وكانت بشيرات خرودي لاعبة منتخبنا الوطني للجودو قد توجت بالميدالية الذهبية أمس السبت بفوزها علي بطلة كازخستان ايوفا تولجاناي في نزالات وزن تحت 52 كغ.

من جهته، قال رئيس اتحاد الامارات للجودو محمد بن ثعلوب الدرعي بأن تفوق الجودو الإماراتي في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، ما كان له أن يتحقق لولا الدعم المستمر والمباشر من القيادة الرشيدة للقطاع الريا ضي، والذي يمثل استثمارا للرؤية الثاقبة والتوجيهات الحكيمة بضرورة الاهتمام بتك الشريحة المهمة، وتوفير متطلبات الابداع والتألق على كافة المستويات، وما تحقق مؤخرا على مستوى الجودو، يؤكد بأن دولة الإمارات هي موطن الجودو في العقود الأخيرة من خلال شراكته مع الاتحاد الدولي للجودو والاتحادات الإقليمية.

وأضاف الدرعي أن التطور الملحوظ الذي تعيشه اللعبة، يؤكد بأن استراتيجية الاتحاد وخططه ورؤيته المستقبلية تسير بخطى راسخة بفضل جهود وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ومتابعة المجالس الرياضية والأندية الأعضاء وكافه أعضاء الاتحاد ومنتسبيه، والذي جعل جودو الامارات في صدارة الدول العربية في اليوم الأول لمنافسات الجودو ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي (ISSA) لعام 2025.

وهنأ الدرعي لاعبة المنتخب الوطني للجودو، بشيرات خرودي لفوزها بالميدالية الذهبية الاولي للإمارات في فعاليات دورة التضامن بجانب فوز كل من لاعبنا نارمند بيان ببرونزية منافسات (وزن تحت 66 كجم) واللاعب محمد يزبيك ببرونزية (وزن تحت 73 كجم)، إضافة إلى الميدالية البرونزية الرابعة التي ستضاف إلى رصيد الدولة في الحدث عن طريق رياضة الجودو.

