بث مباشر.. نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات

يستضيف استاد محمد بن زايد، الليلة، المباراة النهائية لكأس السوبر المصري، والتي تجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في ختام مميز للبطولة التي تحتضنها العاصمة أبوظبي.

وتتجه أنظار عشاق الفريقين في مصر والعالم العربي إلى قنوات أبوظبي الرياضية، ودبي الرياضية، وأون سبورت، لمشاهدة أحداث المباراة التي تنطلق في تمام الساعة 7:30 بتوقيت الإمارات (5:30 بتوقيت القاهرة).

وانطلقت البطولة بمشاركة أربعة أندية، الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، وسيراميكا كليوباترا، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الحالي.