منتخبنا الوطني للجوجيتسو يرفع رصيده إلى 11 ميدالية في بطولة العالم للناشئين بتايلاند

رفع منتخبنا الوطني للجوجيتسو لفئة الناشئين تحت 16 عاماً، رصيده الإجمالي من الميداليات إلى 11 ميدالية في بطولة العالم للجوجيتسو التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر الجاري، بعدما نجحت لاعبات المنتخب اليوم في إضافة 4 ميداليات جديدة في نزالات فئة الناشئات تحت 16 عاماً، بواقع فضية و3 برونزيات، لتُضاف إلى حصيلة يوم أمس التي بلغت 7 ميداليات.

وأحرزت سارة فاروق الميدالية الفضية في وزن (48 كجم)، فيما نالت كل من مثائل الحمادي وغياهب الراشدي برونزية وزن (36 كجم)، وميثاء الكربي برونزية وزن (40 كجم).

وبهذه النتائج، يرتفع مجموع ما حققه منتخبنا الوطني في فئة الناشئين تحت 16 عاماً إلى 11 ميدالية بواقع ذهبيتين، و3 فضيات، و6 برونزيات، ليؤكد حضوره القوي واستمراره في المنافسة على المراكز المتقدمة ضمن هذا الحدث العالمي.

وأشاد عبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالأداء المتميز والمستوى المتطور الذي قدّمته بنات الوطن خلال اليوم الثاني من المنافسات، مؤكداً أن ما أظهرته اللاعبات من مهارة وثقة وانضباط يعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها رياضة الجوجيتسو النسائية في الدولة بفضل رؤية القيادة الرشيدة ودعم الاتحاد المتواصل.

وقال الزعابي:"هذه البداية القوية تمنحنا دافعاً كبيراً لمواصلة التألق في فئتي تحت 18 و21 عاماً، وتعزيز رصيد المنتخب من الميداليات، بما يسهم في تعزيز حظوظ المنتخب في المنافسة على اللقب، وترسيخ مكانة الدولة على الساحة الرياضية العالمية".

من جانبها، عبّرت سارة فاروق، الحاصلة على الميدالية الفضية في وزن (48 كجم)، عن فخرها بهذا الإنجاز، قائلة:" الوصول إلى منصة التتويج في بطولة العالم وتحقيق الميدالية الفضية حلم تحقق بفضل دعم الجهاز الفني وزميلاتي في المنتخب. المنافسة كانت صعبة، لكننا دخلنا البطولة بإصرار كبير على تمثيل الإمارات بأفضل صورة. أشعر بالفخر والاعتزاز لأنني ساهمت في رفع رصيد منتخبنا من الميداليات، وسأواصل العمل والاجتهاد لتحقيق الميدالية الذهبية ورفع علم الإمارات في المحافل القادمة".

ويستعد المنتخب الوطني لانطلاق منافسات فئة الشباب بنين تحت 18 عاماً غدا، حيث يتطلع الأبطال إلى مواصلة مسيرة التألق وتعزيز حصيلة الإمارات من الميداليات في طريق المنافسة على اللقب.