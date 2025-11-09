عمر الحمادي ومي المدني يحملان علم الإمارات في «ألعاب التضامن الإسلامي»

حمل كل من عمر الحمادي، سبّاح المنتخب الوطني، ومي المدني، رباعة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، علم الإمارات في حفل افتتاح النسخة السادسة من ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة، خلال الفترة من السابع إلى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 3000 رياضي، يمثلون 57 دولة، ويتنافسون في 25 لعبة رياضية تُقام في خمسة مواقع رئيسة.

وحضر الحفل الذي أقُيم أول من أمس في ميدان الجنادرية بالرياض وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ووكيل وزارة الرياضة غانم الهاجري، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية ناصر التميمي، والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية محمد بن درويش.

وتشارك الإمارات في النسخة السادسة من ألعاب التضامن الإسلامي بـ14 رياضة، تتضمن: الجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والمواي تاي، والتايكواندو، وألعاب القوى، والسباحة، والفروسية، والدواثلون، والمبارزة، ورفع الأثقال، والألعاب الإلكترونية، والهجن، إضافة إلى رفع الأثقال لأصحاب الهمم، وذلك بوفد مكوّن من 71 رياضياً ورياضية.