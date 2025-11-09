الاتحاد الدولي للقوة البدنية يعتمد إقامة مونديال 2026 في الفجيرة

تفقد وفد من الاتحاد الدولي للقوة البدنية استعدادات اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية لاستضافة الدولة بطولة العالم للقوة البدنية التي ستقام في الفجيرة، في يونيو من العام المقبل، وذلك خلال زيارته لمجمع زايد الرياضي، مبدياً إعجابه بالبنى التحتية العالية التي يضمها، وموافقته لتنظيم المونديال المقبل في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

وبحث الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الاستعدادات مع وفد الاتحاد الدولي، بحضور عدد من القيادات الرياضية، وأكد أن اللجنة المنظّمة تحرص على أن تقدم نسخة مثالية واستثنائية للمونديال في جميع الجوانب، وأن إمارة الفجيرة سبّاقة باستضافة وتنظيم البطولات، لما تضمه من بنية تحتية رفيعة المستوى.

من جهته، قال الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، محمد المري: «نطمح لأن يكون المونديال المقبل مميزاً في جميع الجوانب، ولدينا الخبرة التنظيمية الكافية لإدارة الحدث العالمي بشكل مميز، إذ سبق لنا تنظيم بطولات كبرى، منها بطولة العالم، وبطولتان لآسيا في وقت سابق في دبي».

بينما كشف رئيس الاتحاد الآسيوي، الإيراني فرشاد سلطاني، عن مشاركة متوقعة في المونديال تصل لأكثر من 1000 رياضي من 146 دولة.