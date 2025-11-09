الإنجليزي آرون ينفرد بصدارة «أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف

انفرد الإنجليزي آرون راي بصدارة بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، بعد نهاية منافسات اليوم الثالث وقبل الأخير، محققاً ست ضربات تحت المعدل، ليصل إلى 20 ضربة تحت المعدل، باحثاً عن أول لقب له في جولة دي بي ورلد منذ خمس سنوات.

وتقام النسخة الـ20 من البطولة على ملعب ياس لينكس في جزيرة ياس بأبوظبي، ضمن فعاليات «سلسلة رولكس»، وجزء من التصفيات الختامية لـ«جولة دي بي ورلد»، وتختتم اليوم بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي و«جولة دي بي ورلد».

وجاء الإنجليزي الآخر تومي فليتوود، بطل نسختي 2017 و2018، في المركز الثاني بـ19 ضربة تحت المعدل، يشاركه الدنماركي نيكولاي هوجقارد بالرصيد نفسه، بعد أن سجل خمس ضربات تحت المعدل في اليوم نفسه. أما الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، متصدر ترتيب «السباق إلى دبي»، فقد قفز من المركز الـ20 إلى الـ14 محققاً ست ضربات تحت المعدل، ليصل إلى 14 ضربة تحت المعدل.

وشهد اليوم الثالث أيضاً تألق الإنجليزي تيريل هاتون، الذي بدأ بقوة مسجلاً 2 إيجل و2 بيردي خلال أول أربع حفر، ليصل إلى 14 ضربة تحت المعدل.