«كيوبيد دريم» بطل الشوط الرئيس في افتتاح «كرنفال سباقات دبي»

تُوج الجواد «كيوبيد دريم» بشعار «لوكل كريتر ريسينغ»، وإشراف المدرب مصبح المهيري، بطلاً للشوط الرئيس في افتتاح موسم «كرنفال سباقات دبي»، الذي جرى أول من أمس، على مضمار «ميدان»، ونظّمه نادي دبي لسباق الخيل، ورعت أشواطه السبعة التي جرت على مسارات ترابية «طيران الإمارات»، بإجمالي جوائز بلغ 1.33 مليون درهم.

وعاد «كيوبيد دريم» إلى مسافته المفضّلة 1600 متر، وحقق الفوز في الشوط الرئيس، البالغة جوائزه ربع مليون درهم، بعد قيادة ناجحة من فارسه ويليام بيريرا، بقطع خط نهاية الشوط بزمن بلغ دقيقة و39 ثانية و34 جزءاً من الثانية، بفارق 3.33 أطوال عن صاحب المركز الثاني الجواد «ميد إن دبي»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة قيس البوسعيدي.

من جانبه، استهل بطل سباق «دبي غولدن شاهين» في أمسية كأس دبي العالمي، أبريل الماضي، الجواد «دارك سيفرون»، بإشراف المدرب أحمد بن حرمش، أول انتصاراته بالموسم الجديد، عقب فوزه بلقب الشوط الافتتاحي الذي امتد لمسافة 1200 متر، وخُصص للفئة «المشروطة»، بعدما قاده الفارس كونور بيسلي، لقطع مسار السباق بزمن بلغ دقيقة و12 ثانية و52 جزءاً من الثانية، بفارق 4.5 أطوال عن صاحب المركز الثاني الجواد «رمادي»، بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، وقيادة الفارس سيلفستر دي سوسا.

وفي بقية النتائج، وضع المهر «غراي بوس» لنادي «إن آر ذ.م.م»، وبإشراف المدرب بوبات سيمار، وقيادة الفارس تاغ أوشيه، بصمته الأولى على صعيد الانتصارات، عقب فوزه بلقب الشوط الثاني المخصص للخيول المبتدئة، وامتد لمسافة 1400 متر، قبل أن ينتزع المهر «يونيون سكيورتي» لمحمد أحمد السبوسي، وبإشراف المدرب أحمد بن حرمش، وقيادة الفارس سام هتشكوت، لقب ثاني الأشواط التي خصصت للفئة «المبتدئة»، وجرى على مسافة 1200 متر.

وقدّم المهر «شيبرتون لودج» لأبوبكر إقدورا، وبإشراف المدرب مصبح المهيري، وقيادة الفارس ويليام بيريرا، أداءً كاسحاً، نحو الفوز بلقب الشوط الرابع الذي خصص لفئة «التكافؤ» لمسافة 1900 متر رملي.

وأكد الجواد «رود بلوك»، المملوك لكل من السيد حشيش وهناء الرفاعي، بإشراف مدربه أسامة رفاعي، وقيادة الفارس كونور بيسلي، جدارته على مسافة 1200 متر، بعدما حقق الفوز بلقب الشوط السادس الذي خُصص لفئة «التكافؤ»، مسطراً من خلاله الانتصار الخامس في مسيرته.

ودشّن المهر «نوراتو» بشعار «سكاي للسباقات»، وبإشراف المدرب جوليو أولاسكواغا، وقيادة الفارس سيلفستر دي سوسا، الانتصار الأول في مسيرته، بفوزه في الشوط السابع والختامي، الذي خُصص لفئة «التكافؤ» ومسافة 1600 متر.