«الأبيض» يُنهي معسكر دبي اليوم.. ويبدأ العد التنازلي لمواجهة العراق

يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم المرحلة الأولى من برنامج إعداده، التي أقيمت في دبي ضمن معسكر مغلق، على أن ينتقل غداً إلى أبوظبي لبدء المرحلة الثانية والأخيرة من تحضيراته لمواجهة المنتخب العراقي الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في لقاء الذهاب من الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي المؤهل بدوره إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب على استاد البصرة الدولي يوم 18 من الشهر الجاري.

وسيؤدي الأبيض اليوم تدريبه الأخير في استاد آل مكتوم بنادي النصر قبل التوجه إلى العاصمة لمواصلة تدريباته اليومية حتى موعد المواجهة المرتقبة.

وبدأ المنتخب معسكره في دبي الأربعاء الماضي، حيث انتظم اللاعبون في تدريبات يومية بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، الذي يسعى إلى تجهيز الفريق بالصورة المثالية لهذا الاستحقاق المهم، مع التركيز على تصحيح الأخطاء الفنية التي ظهرت في المباراتين السابقتين أمام عُمان وقطر ضمن الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال، لاسيما مواجهة قطر التي خسرها المنتخب 2-1، ما حرمه فرصة التأهل المباشر إلى كأس العالم.

وخلال الأيام الأخيرة، كثّف الجهاز الفني التحضيرات الفنية والبدنية بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين ووضع التشكيلة المناسبة وخطة اللعب لمواجهتي العراق ذهاباً وإياباً في ظل حرص كوزمين وجهازه المعاون على استثمار الفرصة الأخيرة لتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم.

وشهدت التدريبات الأخيرة اكتمال صفوف المنتخب بعد التحاق عناصره التي أنهت مشاركاتها مع أنديتها في البطولات الخارجية، وهي: شباب الأهلي، الوحدة، الشارقة، الوصل، العين.

يُذكر أن الفائز من منتخبي الإمارات والعراق سيتأهل إلى الملحق العالمي المؤهل إلى المونديال، والذي يشارك فيه ستة منتخبات من قارات مختلفة تتنافس على مقعدين لاستكمال قائمة المنتخبات الـ48 المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة المنتخب الجديدة انضمام مدافع الجزيرة محمد ربيع للمرة الأولى، إلى جانب عودة ماجد راشد (الشارقة)، وجاستون سواريز (شباب الأهلي)، ومحمد عوض (ليخيا غدانسك البولندي – المعار من العين)، بعد غيابهم عن مباراتي عُمان وقطر السابقتين، في حين استبعد كوزمين من القائمة السابقة كلاً من الحارس فهد الظنحاني، وماجد حسن، وسيل سوزا.

وتضم قائمة الأبيض 26 لاعباً، هم: خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، روبين فيليب، ريتشارد أكونور، لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، ماركوس ميلوني، خالد الظنحاني، محمد ربيع، يحيى نادر، عبدالله رمضان، لوان بيريرا، ماجد راشد، جاستون سواريز، نيكولاس خمينيز، علي صالح، حارب عبدالله، يحيى الغساني، برونو أوليفيرا، كايو لوكاس، كايو كانيدو، سلطان عادل، محمد عوض الله.

تنسيق إعلامي

من المنتظر أن يوجّه اتحاد الكرة الدعوة لوسائل الإعلام المختلفة لحضور أحد تدريبات المنتخب في أبوظبي خلال الأيام المقبلة، بهدف الاطلاع على آخر استعداداته وإجراء مقابلات مع بعض اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري.