مواجهة من ذهب.. الأهلي والزمالك على خُطى التاريخ في الإمارات

تتجه أنظار الجماهير العربية والمصرية، عند السابعة والنصف من مساء اليوم، إلى استاد محمد بن زايد في أبوظبي، الذي يحتضن المواجهة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، في نسخة تحمل طابعاً خاصاً عنوانه الأبرز، أحمد سيد «زيزو».

فبعد انتقاله المثير للجدل من الزمالك إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الأخيرة، يجد اللاعب «زيزو» نفسه الليلة أمام اختبار المشاعر والاحتراف، إذ سيواجه للمرة الأولى فريقه السابق، الذي صنع اسمه وتألق بقميصه لسنوات، قبل أن يفتح صفحة جديدة مع الغريم التقليدي في القلعة الحمراء.

وستكون كل الأضواء مسلطة على «زيزو» في ظهوره الأول بالقميص الأحمر أمام جمهور الزمالك، في مواجهة لا تُقاس فقط بنتيجتها، بل بما تحمله من دلالات رمزية وتاريخية، سواء من حيث استقبال الجماهير له، أو طريقة تعامله مع الضغط العاطفي والنفسي.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها الفريقان قبل المباراة بسبب الغيابات، إلا أن وجود «زيزو» أضفى بعداً إضافياً من الإثارة، إذ يعاني الأهلي غياب مهاجمه محمد شريف للإصابة، ما يفتح الباب أمام «زيزو» للعب دور محوري في الهجوم، وربما يكون ورقة الحسم في النهائي.

ولن يكن الزمالك في حالٍ أفضل، بعدما طالت الإصابات ثلاثة من أبرز لاعبيه، وهم خوان بيزيرا ومحمود بنتايك وعدي الدباغ، في ظل غموض موقفهم من المشاركة في نهائي الليلة.

وكانت بطولة السوبر المصري قد انطلقت الخميس الماضي بمواجهتي نصف النهائي، إذ تأهل الأهلي إلى النهائي بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1)، بينما حجز الزمالك بطاقته إثر تفوقه على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي، في نهائي مكرر لما كان عليه في العام الماضي.

وسيكون هذا هو النهائي السادس الذي يجمع العملاقين المصريين في الإمارات على لقب السوبر المصري، وانتهت ثلاث مواجهات لصالح الأهلي مقابل مرتين فقط للزمالك.

ويتفوق الأهلي باكتساح في نهائيات السوبر عموماً أمام غريمه التقليدي الزمالك، إذ فاز في سبعة نهائيات سابقة من بينها خمس مرات بضربات الترجيح، مقابل مرتين فقط للزمالك حسمهما بضربات الترجيح.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب السوبر المصري برصيد 15 بطولة، بينما يمتلك الزمالك أربعة ألقاب فقط، إلى جانب لقب واحد لكل من المقاولون العرب، وحرس الحدود، وطلائع الجيش.

ويسعى الأهلي هذا الموسم لتحقيق اللقب الخامس على التوالي في البطولة، بعدما تمكن من حصد آخر أربعة ألقاب، من بينها اثنان على حساب الزمالك.

ويسعى الدنماركي ييس توروب‭ ‬مدرب الأهلي لتحقيق أول بطولاته مع القلعة الحمراء، في المقابل، يأمل الزمالك بقيادة مدربه أحمد عبدالرؤوف، التتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

وفي مباراة أخرى اقل أهمية يلتقي بيراميدز مع سيراميكا عند الخامسة مساءً، على استاد آل نهيان في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وتدار هذه المواجهة بصافرة إماراتية.

وليد متفائل.. وعبدالرؤوف يريد هدفاً مبكراً

قال مدير الكرة في الأهلي وليد صلاح الدين، إن فريقه لديه إصرار على تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز والتتويج باللقب، رغم صعوبة المواجهة مع الزمالك. وأشار إلى أن الروح المرتفعة في التدريبات على مدار اليومين الماضيين عكست إصرار اللاعبين على بذل أقصى جهد وحسم المباراة في وقتها الأصلي.

وأضاف صلاح الدين في تصريح لموقع الأهلي الرسمي: «الجميع جاهز للمواجهة ويتم تجهيز نيتس جيردشار، الذي شعر بإجهاد خفيف في العضلات أثناء مباراة سيراميكا».

من جانبه، طالب مدرب الزمالك أحمد عبدالرؤوف لاعبيه في التدريب الأخير باليقظة التامة ومحاولة إحراز هدف مبكر في مرمى الأهلي، لرفع المعنويات وبسط السيطرة على اللقاء، وعدم التسرع في إنهاء الهجمات.

