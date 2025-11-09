محمد صلاح على رأس قائمة منتخب مصر في البطولة الدولية بالعين

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قائمة اللاعبين المختارة لمعسكر شهر نوفمبر، والذي ينطلق في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر بالإمارات.

ويخوض المنتخب المصري بطولة دولية ودية في بطولة العين بمشاركة إيران وأوزبكستان والرأس الأخضر، حيث يلتقي منتخب مصر مع أوزبكستان يوم الجمعة المقبل، فيما يلتقي منتخب إيران مع كاب فيردي يوم الخميس المقبل، ويقام نهائي البطولة يوم 18 نوفمبر بين الفائزين، وتسبقه بيوم مباراة تحديد المركز الثالث.

وشهدت قائمة منتخب مصر عودة عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وكان مرموش قد غاب عن معسكر أكتوبر بسبب الإصابة. كما شهدت القائمة عودة ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد شحاتة، إضافة لضم زميلهما بالفريق الأبيض محمد إسماعيل للمرة الأولى، وعودة ثنائي بيراميدز أحمد الشناوي ومحمود عبدالحفيظ زلاكة.

كما شهدت الاستدعاء الأول للاعب سيراميكا كليوباترا مروان عثمان، ومهاجم المصري صلاح محسن.

وتُعد الدورة الودية الدولية أولى خطوات «الفراعنة» للإعداد لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في المغرب اعتباراً من 21 ديسمبر، حيث يلعب ضمن المجموعة الثانية بجانب جنوب إفريقيا، زيمبابوي وأنغولا.

ومن المنتظر أن يخوض الفراعنة ودية أخرى الشهر المقبل أمام نيجيريا، قبل التوجه لمدينة أغادير التي تستقبل مبارياتهم في البطولة القارية.

كذلك، ينتظر منتخب مصر قرعة كأس العالم 2026 في 5 ديسمبر المقبل بالعاصمة الأميركية واشنطن، بعدما ضمن التأهل للمرة الرابعة في تاريخه.

وضمت قائمة المنتخب المصري كلاً من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير (الأهلي)، أحمد الشناوي (بيراميدز)، محمد صبحي (الزمالك)، محمد هاني (الأهلي)، محمد حمدي (بيراميدز)، أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، محمد إسماعيل (الزمالك)، رامي ربيعة (العين الإماراتي)، خالد صبحي (المصري). مروان عطية، محمود حسن «تريزيغيه»، أحمد سيد «زيزو» (الأهلي)، حمدي فتحي (الوكرة القطري)، مهند لاشين، محمود عبدالحفيظ «زلاكة» (بيراميدز)، محمد شحاتة (الزمالك)، محمود صابر (سموحة)، إبراهيم عادل (الجزيرة الإماراتي)، مروان عثمان (سيراميكا كليوباترا)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أسامه فيصل (البنك الأهلي)، صلاح محسن (المصري)، مصطفى محمد (نانت الفرنسي).