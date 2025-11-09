السويدي ميرال.. خطة الوصل «المؤقتة» بعد رفض جارديم

أعلن نادي الوصل عن تعاقده رسمياً مع المدرب السويدي مسعود ميرال، بشكل مؤقت، لقيادة الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة، خلفاً للمدرب البرتغالي لويس كاسترو، حيث حاول «الإمبراطور» التعاقد مع المدرب ليوناردو جارديم، ولكن الأخير رفض العودة إلى دوري أدنوك للمحترفين.

وذكرت شبكة «إي إس بي إن» البرازيلية، أن نادي الوصل تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع المدرب البرتغالي، ولكن جارديم أبدى تمسكه باستمراره في منصبه مع نادي كروزيرو البرازيلي.

وتحدث المدرب الذي سبق له تدريب ناديي شباب الأهلي والعين عن عرض «الإمبراطور»، مؤكداً التزامه الكامل بمشروع نادي كروزيرو، رافضاً فكرة مغادرة الفريق في هذه المرحلة رغم العرض الذي تلقاه من الوصل.

وقال جارديم في تصريحات لشبكة «إي إس بي إن» إنه شخص واضح وصادق، وكل ما يقوله عن نفسه هو ما يحدث فعلاً، مضيفاً أنه لا يفكر في تدريب أي نادٍ آخر في البرازيل، وأنه لا يوجد شيء أو أي عرض مالي يمكن أن يبعده عن مشروع كروزيرو في هذه المرحلة، مبدياً وفاءه لجماهير النادي ولعائلة لورينسو المالكة.

في المقابل، تراهن شركة الكرة في نادي الوصل على المدرب مسعود ميرال، الذي سبق له العمل مساعداً للمدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، عندما حقق «الإمبراطور» ثنائية تاريخية، وهي دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة في موسم 2023-2024.

ويمتلك المدرب السويدي البالغ من العمر 37 عاماً مسيرة تدريبية قصيرة، إذ خاض 96 مباراة في مسيرته حتى الآن، حقق خلالها 45 انتصاراً و29 تعادلاً مقابل 22 هزيمة، ما يعكس توازنه الفني وقدرته على تحقيق نتائج إيجابية مع أندية متوسطة الإمكانات.

وبدأ ميرال مسيرته في الدوري السويدي مع نادي دالكورد في الدرجة الثالثة، ثم انتقل لتولي تدريب فريق بي كيه أولمبيك في الدوري ذاته.

أمّا أبرز محطاته فكانت في الدوري العراقي الممتاز مع نادي دهوك، الذي قاده في 50 مباراة، ونجح خلال تلك الفترة في إعادة الفريق إلى دائرة المنافسة محلياً، من خلال أسلوب يعتمد على الانضباط التكتيكي والضغط العالي والفاعلية في التحولات الهجومية، وحقق مع النادي العراقي لقب دوري أبطال الخليج للأندية في الموسم الماضي.

وسيبدأ ميرال مهمته مع الوصل بقيادة الفريق في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين أمام عجمان على استاد زعبيل في 22 الجاري، إذ تأمل شركة الكرة الوصلاوية أن يسهم المدرب السويدي في إعادة الفريق إلى الانتصارات، بعدما تعثر في آخر ثلاث مباريات، بخروجه من كأس رئيس الدولة أمام دبا الفجيرة، وتعادله مع خورفكان في الدوري، ثم تعادله مع المحرق البحريني في دوري أبطال آسيا 2.