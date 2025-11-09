ذكرى الكعبي.. فتاة إماراتية جعلت من التحدي طريقاً إلى المجد

أكدت بطلة العالم ونادي العين لأصحاب الهمم ذكرى أحمد الكعبي، أن الثقة العالية التي تتحلى بها والدعم الكبير من عائلتها ومدربيها، شكّلا دافعاً قوياً عزّز من إصرارها لتجاوز التحديات والظروف الصعبة، وصولاً إلى منصات التتويج العالمية. وقد تُوِّجت الكعبي بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر جري فئة T71، محققة رقماً عالمياً جديداً بزمن 19.89 ثانية، لتحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم اللاعبة الليتوانية بيلا موركوس (20.08 ثانية)، وذلك خلال بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية (نيودلهي 2025)، التي أقيمت في الفترة من 22 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2025.

وقالت الكعبي لـ«الإمارات اليوم»: «في الحقيقة، لم أكن أتوقع تحقيق هذا الإنجاز الكبير، لكن مدربي وأفراد عائلتي كانوا يؤمنون بقدرتي على أن أصبح بطلة عالمية، وهو ما شجعني على تحديد أهداف طموحة والعمل على تحقيقها. كان دعمهم المتواصل سر نجاحي، خصوصاً أن المنافسة في السباق كانت قوية جداً، إذ جمعت نخبة من أفضل اللاعبات في العالم، ولذلك كان للفوز طعم خاص ومميز».

وأضافت: «الرهان على النجاح والتميز رغم التحديات كان محور مسيرتي الرياضية والاجتماعية، وهو ما قادني لتحقيق أفضل الإنجازات».

وعبّرت الكعبي عن سعادتها الغامرة بالفوز، قائلة: «امتلأ قلبي فخراً وسعادة وأنا أرى علم الإمارات يرفرف عالياً، وشعرت بأن الجهد والتعب لم يذهبا سدى، وأنني أقدّم إنجازاً يليق بوطني الغالي».

وكشفت البطلة الإماراتية عن أبرز إنجازاتها السابقة، مشيرة إلى أنها حققت الميدالية الفضية في رمي القرص، والفضية في دفع الجلة في بطولة العالم للشباب – سويسرا 2017، والذهبية في دفع الجلة ضمن دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب – دبي 2017، كما شاركت في دورة الألعاب البارالمبية – باريس 2024.

وحول إنجازها الأخير في نيودلهي، قالت الكعبي: «هذا الإنجاز زاد من طموحي وإصراري على تحقيق المزيد من البطولات في المستقبل، ومنحني ثقة أكبر بقدراتي للوصول إلى أعلى المراتب».

وتابعت: «أؤمن بأن المرأة الإماراتية لا تحتاج إلا إلى العزيمة وروح التحدي، لتجسّد رؤية القيادة الرشيدة في التميز، فكل المقومات متاحة أمامها لتكون بطلة وسفيرة مشرفة لوطنها في مختلف المحافل الرياضية».

وقدّمت الكعبي شكرها إلى إدارة نادي العين لأصحاب الهمم وجميع مسؤولي هيئة زايد لأصحاب الهمم على ما قدموه من دعم ورعاية ومعسكرات وتجهيزات، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركة في البطولات. كما خصّت بالشكر مدربها صلاح العيوني وإداري الفريق محمد الشيزاوي على دورهما الكبير في مرحلة التحضيرات التي سبقت البطولة، ما أسهم في تطوير مستواها الفني وتحقيق هذا الإنجاز العالمي.

تحديات البداية

قالت بطلة العالم ونادي العين لأصحاب الهمم ذكرى أحمد الكعبي: «واجهت في البداية بعض التحديات، أبرزها التوفيق بين الدراسة والتدريب، إلى جانب الابتعاد عن العائلة لفترات طويلة أثناء المعسكرات والبطولات، لكن بفضل دعم إدارة النادي والمدربين والإداريين، تمكنت من تجاوز الصعوبات، وأصبحت أكثر اعتماداً على نفسي في مختلف الجوانب الشخصية والرياضية».

ذكرى الكعبي:

. ثقة مدربي وعائلتي جعلتني أؤمن بقدرتي على الوصول إلى العالمية.

. كل المقومات متاحة أمام المرأة الإماراتية لتكون بطلة وسفيرة لوطنها في مختلف المحافل.