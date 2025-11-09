مباريات اليـوم
السوبر المصري
الأهلي - الزمالك 19:30
الدوري الإنجليزي
أستون فيلا - بورنموث 18:00
برينتفورد - نيوكاسل يونايتد 18:00
نوتنغهام - ليدز يونايتد 18:00
مانشستر سيتي - ليفربول 20:00
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو - ريال أوفييدو 17:00
رايو فاليكانو - ريال مدريد 19:15
فالنسيا - ريال بيتيس 21:30
الدوري الفرنسي
ستراسبورغ - ليل 20:15
ليون - باريس سان جيرمان 23:45
الدوري الإيطالي
أتالانتا - ساسولو 15:30
بولونيا - نابولي 18:00
روما - أودينيزي 21:00
إنتر - لاتسيو 23:45
