مباريات اليـوم

  • دبي - الإمارات اليوم
السوبر المصري

الأهلي - الزمالك 19:30

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا - بورنموث 18:00

برينتفورد - نيوكاسل يونايتد 18:00

نوتنغهام - ليدز يونايتد 18:00

مانشستر سيتي - ليفربول 20:00

الدوري الإسباني

أتلتيك بيلباو - ريال أوفييدو 17:00

رايو فاليكانو - ريال مدريد 19:15

فالنسيا - ريال بيتيس 21:30

الدوري الفرنسي

ستراسبورغ - ليل 20:15

ليون - باريس سان جيرمان 23:45

الدوري الإيطالي

أتالانتا - ساسولو 15:30

بولونيا - نابولي 18:00

روما - أودينيزي 21:00

إنتر - لاتسيو 23:45

