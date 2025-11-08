جودو الإمارات يتوج بالذهبية الأولى في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض

أحرزت لاعبة منتخب الإمارات للجودو، بشيرات خرودي الميدالية الذهبية الاولي للإمارات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي (ISSA) لعام 2025، التي انطلقت أمس الجمعة في العاصمة السعودية الرياض، حيث شارك في رياضة الجودو 147 لاعبا ولاعبة من 32 دولة، من بينها 12 دولة عربية، وجاء تتويجها بفوزها علي بطلة كازخستان ايوفا تولجاناي في نزالات وزن تحت 52 كجم الذي يضم 12 لاعبة من اللاعبات المصنفات البارزات، كما فازت على بطله أوزبكستان موخا يو اخماتوفا، وفي النهائي الذهبي على بطلة طاجكستان الفضية اللاعبة مدينة قربوترودا، لتحرز لاعبتنا الميدالية الذهبية بكل جدارة وكفاءة لتضع جودو الامارات ضمن منتخبات الصدارة.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو على تهنئة اللجنة الأولمبية الوطنية واللاعبة الذهبية بشيرات التي واصلت تألقها في عام 2025، مؤكداً أن الفرصة مازالت قائمة لحصد المزيد من الميداليات عن طريق رياضة الجودو خلال الدورة.