«سيتي» يهزم الاتفاق بثلاثية.. والذيد يتعادل مع الحمرية في دوري الدرجة الأولى

حقق فريق سيتي فوزا مستحقاً على الاتفاق بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم السبت على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم بنادي حتا، ضمن منافسات اليوم الثاني من الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى.

سجّل أهداف «سيتي» كلٌّ من إسماعيل عمر سلطان في الدقيقة (41)، وحسن عبدالسلام لاعب الاتفاق بالخطأ في مرماه (58)، وحمد عيسى فهد في الدقيقة (90+3).

وبهذه النتيجة رفع «سيتي» رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، فيما بقي الاتفاق دون رصيد في المركز الأخير بجدول الترتيب.

وفي مباراة أخرى، تعادل الذيد على ملعبه مع ضيفه الحمرية دون أهداف، في مواجهة تبادل فيها الفريقان الهجمات، مع أفضلية نسبية للذيد في الاستحواذ على الكرة.

ورفع الذيد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس، بينما أصبح الحمرية في المركز السابع برصيد 8 نقاط.