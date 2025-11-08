خورفكان يظفر بكأس السوبر لكرة قدم الصالات

ظفر فريق خورفكان بكأس السوبر لكرة قدم الصالات لموسم 2025-2026، بعد فوزه على نظيره البطائح 2-1، في الصالة الرياضية لنادي شباب الأهلي، بحضور جمهور غفير، معظمه من مشجعي الفريق البطل. وسجل هدفي خورفكان نجمه البرازيلي لوكاس جوستافو، ومواطنه رونالدو جونيور، فيما أحرز هدف البطائح راشد الهنائي.

ويعد التتويج الثاني لخورفكان بلقب كأس السوبر، بعدما كان قد فاز للمرة الأولى بموسم 2014-2015.

وظهرت المباراة قوية ومثيرة من الفريقين فنياً وبدنياً وتنظيمياً، بينما لم يتمكن فريق البطائح من حسم النتيجة لصالحه، على الرغم من هجماته الكثيرة، لاسيما بعد تألق حارس مرمى خورفكان أحمد الشحي الذي أنقذ مرماه من ثلاث فرص محققة، في وقت نجح فيه لاعبو خورفكان في فرض السيطرة على مجريات المباراة، وقيادتها لصالحهم بأداء واثق ومتزن.