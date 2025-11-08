94 خيلاً في الأمسية الثالثة لسباقات الخيل بمضمار أبوظبي

يستضيف مضمار أبوظبي، اليوم، الأمسية الثالثة لسباقات الخيل 2025-2026، التي تتكون من سبعة أشواط، بمشاركة 94 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، بإجمالي جوائز تبلغ 466 ألف درهم.

وتفتتح الأمسية بسباق «تحدي الظفرة» لمسافة 1600 متر، بمشاركة 14 خيلاً عربية، بينما يقام الشوط الثاني لمسافة 1600 متر على لقب «ذا فالكونرز»، بمشاركة 14 خيلاً عربية أيضاً.

وينطلق الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، بمشاركة 14 خيلاً عربية على لقب كأس «الوثبة ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة.. ويشهد الشوط الرابع لمسافة 2200 متر مشاركة 12 خيلاً عربية أصيلة للفوز بلقب «المقام كلاسيك».

وتتنافس 13 خيلاً عربية في الشوط الخامس لمسافة 2400 متر على لقب «ليوا ديزرت دونيس»، بينما يشهد الشوط السادس لمسافة 1400 متر، مشاركة 13 خيلاً من المهجنة الأصيلة على لقب «سبرنت للتكافؤ»، ثم تختتم الأمسية بالشوط السابع لمسافة 1600 متر، بمشاركة 14 من الخيول المهجنة الأصيلة على لقب «ذا ساند ستورم».