منتخب الناشئين جاهز لمواجهة أبطال «عالم الجوجيتسو»

اجتاز لاعبو المنتخب الوطني للجوجيتسو للناشئين تحت 16 عاماً، أمس، إجراءات الوزن الرسمية بنجاح استعداداً لانطلاق المنافسات اليوم، ضمن بطولة العالم للجوجيتسو المقامة حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك.

ويمثل منتخب الإمارات للناشئين 14 لاعباً يتنافسون في ثمانية أوزان مختلفة، في إطار سعيهم لمواصلة حصد الميداليات وتحقيق المراكز الأولى، دعماً لمسيرة التألق الإماراتي في البطولة، خصوصاً بعد الإنجاز الكبير الذي حققه منتخب الكبار بتصدر جدول الترتيب العام برصيد 10 ميداليات متنوعة، منها ست ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان.

وأكد مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو مبارك المنهالي، أن «جميع اللاعبين في قمة الجاهزية البدنية والفنية لخوض منافسات البطولة، بعد فترة إعداد مكثفة خضعوا خلالها لبرامج تدريبية متطورة، وخطط تغذية دقيقة بإشراف نخبة من المدربين والخبراء».

وقال المنهالي: «يتمتع لاعبونا بتركيز عالٍ وانضباط كبير، ونثق تماماً بقدرتهم على تحقيق نتائج متميزة في هذه البطولة العالمية، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة التي توفر لهم أفضل بيئة تنافسية، والمتابعة الحثيثة من الاتحاد برئاسة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو عبدالمنعم الهاشمي، الذي يحرص على التواصل مع البعثة والاطمئنان على اللاعبين، وتحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم وتمثيل الدولة بأفضل صورة».

من جهته، أكد رئيس قسم المنتخبات الوطنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو البطل العالمي فيصل الكتبي، أن «منتخب الناشئين يمتلك المقومات الكاملة لمواصلة مسيرة النجاحات التي حققتها المنتخبات الوطنية في البطولات القارية والعالمية». وقال الكتبي: «أبطال الإمارات دائماً مرشحون للمراكز الأولى في مختلف الأوزان، وثقتنا كبيرة بقدرة لاعبينا على ترك بصمة قوية في بطولة العالم، ومواصلة الإنجازات التي حققها منتخب الشباب في الألعاب الآسيوية بالبحرين، ومنتخب الكبار الذي تصدر منافسات بطولة العالم الحالية بتايلاند».