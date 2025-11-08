الإنجليزيان فليتوود وراي يتقاسمان صدارة بطولة أبوظبي للغولف

خطف الإنجليزيان تومي فليتوود وآرون راي الأضواء في منافسات بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف 2025، بعدما قدّما أداءً مميزاً على ملعب ياس لينكس بجزيرة ياس في أبوظبي، وضعهما في صدارة الترتيب المشترك عند 14 ضربة تحت المعدّل مع ختام اليوم الثاني من النسخة الـ20 للبطولة، التي تُعد واحدة من فعاليات «سلسلة رولكس»، وجزءاً من التصفيات الختامية لجولة «دي بي ورلد» بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وجولة «دي بي ورلد».

وحقق فليتوود المصنف الخامس عالمياً، وبطل نسختي 2017 و2018، في اليوم الثاني من البطولة ست ضربات تحت المعدّل، فيما سجل راي المصنف الـ30، ثماني ضربات تحت المعدّل، ليتساوى اللاعبان في الصدارة وتستمر المنافسة المثيرة على اللقب.

يذكر أن النسخة الـ20 من البطولة، تستقطب أفضل 72 لاعباً في تصنيف «السباق إلى دبي» لهذا الموسم، وتجمعهم منافسة محتدمة على اللقب.