النصر يتحدى «صدارة الشارقة» في دوري السلة اليوم

يحل الشارقة ضيفاً على ملاحقه النصر في السابعة والنصف من مساء اليوم، في ختام الجولة السادسة من ذهاب الدور التمهيدي من دوري كرة السلة، وفي التوقيت نفسه يتقابل الوحدة ومضيفه الوصل.

ويسعى الشارقة المتصدر برصيد 10 نقاط، إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، متسلحاً بالزخم المعنوي الذي حققه مساء الثلاثاء الماضي، وحصده انتصاراً أولاً تاريخياً في دوري «سوبر غرب-آسيا» بفوزه على ضيفه العربي القطري (91-89). وفي المقابل، يدرك النصر (9 نقاط)، أهمية استثمار عاملي الأرض والجمهور، لحصد فوزٍ يضمن له خلط أوراق الصدارة، خصوصاً أن أداء «العميد» أكثر اتزاناً منذ تلقيه الخسارة الوحيدة له في الجولة الثانية أمام شباب الأهلي بنتيجة (73-79).

وفي المباراة الثانية، يأمل الوصل المتشارك في المركز الخامس ورصيد الست نقاط مع كل من الظفرة والجزيرة، تحقيق انتصاره الثاني الذي يمنحه الحفاظ على مركزه، إلا أن طموحاته تصطدم برغبة ملحة للوحدة متذيل الترتيب برصيد خمس نقاط، لخطف انتصارٍ أول في الدوري هذا الموسم. يذكر أن الجولة، استهلت أمس، بإقامة مباراتين، جمعت الأولى شباب الأهلي مع البطائح المتشاركين مع النصر في مركز الوصافة برصيد تسع نقاط، فيما التقى في الثانية فريقا الظفرة والجزيرة.