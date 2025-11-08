50 مشاركاً في «رماية السكتون» لكبار المواطنين بنادي مصفوت

انطلقت، أمس، منافسات كبار المواطنين (60 عاماً فما فوق)، ضمن بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، في نادي مصفوت للرماية والفروسية في عجمان، بمشاركة أكثر من 50 رامياً.

وأوضحت اللجنة المنظمة للبطولة في بيان أمس: «فعاليات اليوم الأول من الجولة الثالثة للبطولة في مصفوت، شهدت منافسة قوية في فئة كبار المواطنين، بما يؤكد القيمة الكبيرة التي تمثلها البطولة، والإرث الكبير لهذه المبادرة، في تعزيز الاهتمام برياضة الرماية، وتوفير البيئة الآمنة لممارستها لدى جميع أفراد المجتمع».

وأضافت: «المنافسات تتضمن جولات تأهيلية لأفضل الرماة وصولاً إلى الفائزين الـ10 في هذه الفئة، تمهيداً لإعلان الفائزين وتتويجهم في اليوم الختامي للجولة الثالثة غداً».

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن منافسات «بندقية 223»، التي تمت ترقيتها لترمى باستخدام المنظار، ستقام اليوم بنادي مصفوت أيضاً، تليها في اليوم الختامي فعاليات فرق إسقاط الصحون - فئة بندقية السكتون.