عبدالرحمن.. نجم صغير على خطى عمّه «الكاس»

يطمح لاعب المنتخب الوطني ونادي الجزيرة للناشئين عبدالرحمن وليد الكاس (16 سنة) إلى استعادة أمجاد عمه لاعب المنتخب الوطني الأسبق سعيد الكاس، وأن يصبح لاعباً دولياً بجودة عالية إلى جانب ابن عمه لاعب الشارقة والمنتخب الأولمبي مايد سعيد الكاس، مؤكداً أن والده يشجعه على التميز ليصبح عنصراً دائماً في المنتخبات الوطنية.

ويلعب عبدالرحمن في منتخب (مواليد 2009)، الذي سيشارك في تصفيات آسيا المقبلة، ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، ويتمتع بطول 172 سنتيمتراً، ما جعله يجيد التعامل مع الكرات الرأسية بشكل مميز في واجباته الدفاعية أو عندما يشارك الهجوم في الضربات الركنية، متمنياً أن يصبح لاعباً مميزاً في هذه المهارة، ويأمل عندما يكبر أن يشارك مع «الأبيض» في كأس العالم مستقبلاً ويبدع في مركزه.

ويعتز عبدالرحمن بأن إحدى ضرباته الرأسية هزت شباك منتخب العراق للناشئين في بطولة كأس الخليج التي أُقيمت أخيراً في قطر، وقادت للفوز بهدفٍ نظيف وتأهل «الأبيض الصغير» إلى نصف نهائي البطولة الخليجية.

وقال عبدالرحمن الكاس لـ«الإمارات اليوم»: «حلمي أن أكون لاعباً مميزاً في كرة القدم تزامناً مع استكمال دراستي الجامعية، ولذلك أحرص على الموازنة بين الجانبين لتحقيق طموحي، وكذلك تعزيز المكانة الرياضية لعائلة الكاس، بكونها من العائلات المعروفة بتألقها في كرة القدم».

وتابع: «عائلتي تدعم طموحي وأنا سعيد بذلك، وتحرص العائلة على تأمين كل مستلزمات النجاح، ومنها التغذية التي تناسب الرياضيين، فيما والدي يقدم لي النصائح بشكل مستدام، وكذلك عمي الدولي الأسبق سعيد الكاس، وجميعها تؤكد أن التدريب وخوض المباريات بتركيز عالٍ ومنضبط والتطبيق الدقيق لتعليمات المدربين تمهد لصناعة لاعب جيد يمكنه الاستمرار».

وأشار إلى أنه يطمح لأن يصبح أحد أفضل اللاعبين الذين يجيدون استخدام الكرات الرأسية، سواء في الدفاع أو عند الضربات الركنية.

من جهته، أكد وليد الكاس، والد اللاعب عبدالرحمن، أنه اكتشف مهارات ولده منذ الصغر، وشجعه على الاستمرار في ممارسة كرة القدم والاستفادة من خبرة عمه سعيد الكاس ليصبح لاعباً مميزاً يساهم في رفع علم الإمارات عالياً، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «يسعدني أنه ملتزم في نوعية التغذية، والنوم، والصلاة، واجتماعي مع عائلته، وملتزم في رياضته، وهو على تواصل مع أخي سعيد وولده مايد للاستفادة من خبرتهما، وأنا أشجعه على الدوام لكي يصبح لاعباً دولياً مميزاً، وأحرص على حضور مبارياته والتواصل مع أخي سعيد لتشجيعه».

