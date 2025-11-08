معتز عبدالله: المنتخب بحاجة إلى بصمة كوزمين الفنية في مباراتي العراق

أكد المدرب الوطني في كرة القدم والحارس الدولي السابق، معتز عبدالله، أهمية الإعداد الجيد للمنتخب الوطني لكرة القدم من جميع الجوانب، استعداداً لمواجهتي الذهاب والإياب الخميس المقبل و18 الجاري أمام المنتخب العراقي، في الدور الإقصائي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وشدد معتز عبدالله، على ضرورة أن تظهر بصمة المدرب الروماني أولاريو كوزمين الفنية على المنتخب، بعدما ظلت غائبة في الفترة الماضية، منذ توليه تدريب المنتخب في أبريل الماضي، خلفاً للمدرب البرتغالي السابق باولو بينتو، معتبراً أن المرحلة الحالية من برنامج الإعداد، التي انطلقت الأربعاء الماضي من خلال معسكر مغلق في دبي، تتطلب تركيز الجهاز الفني على عملية الإعداد الذهني للاعبين، كونه لم يُوفق في هذا الجانب خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أهمية أن يظهر كوزمين أيضاً بفرض شخصيته وتشكيلته بقوة، ووضع المنتخب في المسار الصحيح، بعدما أُتيحت له الفرصة مرة أخرى لقيادة المنتخب نحو تحقيق حلم التأهل إلى المونديال، بعد أن أخفق في ذلك خلال الملحق الآسيوي المؤهل مباشرة إلى كأس العالم.

وقال معتز عبدالله لـ«الإمارات اليوم»: «كوزمين مطالب أيضاً بإعادة الثقة إلى لاعبي المنتخب مجدداً، بعد الإخفاق الذي حدث أخيراً في الملحق الآسيوي المؤهل مباشرة إلى كأس العالم».

ورأى أن «فترة الإعداد الحالية كافية لتجهيز المنتخب لمباراتي العراق، وكافية أيضاً ليقوم كوزمين بإعادة الروح إلى صفوف المنتخب من جديد».

وشدد عبدالله على أهمية أن يثبت كوزمين مراكز اللاعبين، وعدم تغييرها بعد كل مباراة وأخرى، مثلما حدث في مباراتي المنتخب الأخيرتين أمام عمان وقطر، لافتاً إلى ضرورة منح بعض اللاعبين الثقة بأنفسهم، وتثبيت وجودهم في التشكيلة، مثل عبدالله رمضان، متسائلاً عن جدوى إشراك بعض اللاعبين ضمن التشكيلة الأساسية في المباراة الأولى أمام منتخب عمان، رغم تراجع مستوياتهم الفنية، مثل كوامي كوايدو الذي كان دون المستوى الفني المطلوب.

وأوضح: «على الرغم من أن الفترة الماضية شهدت اعتراضات كبيرة على توقيت تنظيم مباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم، وتحديداً في الدوحة التي ضمّت إلى جانب المنتخب الإماراتي كلاً من منتخبي قطر وعمان، إلا أن الجهاز الفني للمنتخب كان لديه متسع من الوقت لإقامة بطولة ودية مماثلة بطريقة مشابهة للملحق الآسيوي السابق، وكان بإمكانه تجاوز مسألة الطريقة التي أُقيمت بها مباريات الملحق الأخيرة».

وأضاف عبدالله: «بالنسبة للحديث عن تأثير الضغط الجماهيري على المنتخب، فإن جمهور المنتخب كان يجب عليه أن يعتاد على حضور مباريات المنتخب حتى الودية منها، وليس الحضور فقط في المباريات الرسمية والمطالبة بالفوز، لذلك لابد أن تكون هناك ثقافة وجود الجمهور خلف المنتخب، سواء خاض مباريات ودية أو رسمية، حتى يكون بإمكانه أن يطالب لاعبي المنتخب بتحقيق الانتصارات».

وأشار إلى أن المراحل المؤهلة إلى كأس العالم تتقلص في كل مرة، بعدما كانت المنتخبات تلعب بنظام المجموعات، وأصبحت الآن بنظام الذهاب والإياب، مشيراً إلى أن «المسألة الأهم في هذه الأدوار الإقصائية هي الجاهزية الذهنية لكل منتخب».

وتوقّع عبدالله أن يكون اللاعبان سلطان عادل ومحمد عوض الورقة الرابحة للمدرب كوزمين خلال مواجهتي العراق.

وعن تأثير غياب اللاعب فابيو دي ليما عن المنتخب بسبب تعرضه أخيراً لإصابة في العضلة الضامة، أكد عبدالله أن ليما لم يكن جاهزاً ذهنياً خلال الفترة الأخيرة، معتبراً أن المهاجم محمد عوض هو اللاعب الأكثر جاهزية فنية ليحل محل ليما خلال مباراتي المنتخب أمام العراق.

من جانب آخر، يواصل المنتخب تحضيراته اليومية خلال معسكره المغلق في دبي، إذ يؤدي تدريباته في استاد آل مكتوم بنادي النصر تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين، وشهدت التدريبات اكتمال صفوف المنتخب بعد عودة عدد من العناصر الذين شاركوا مع أنديتهم في البطولات الخارجية، مثل شباب الأهلي والوحدة والشارقة والوصل والعين، علماً أن القائمة الأخيرة ضمت 26 لاعباً في صفوف المنتخب.

