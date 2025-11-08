سبيت خاطر: عدم مشاركة كوامي وخالد عيسى لا يعني غياب الأخطاء عن المنتخب

أكد المحلل الرياضي، سبيت خاطر، أن المنتخب الوطني يمتلك حظوظاً كبيراً في التغلب على نظيره العراقي في ملحق تصفيات قارة آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن الانتقادات التي تلقاها عدد من اللاعبين، مثل خالد عيسى وكوامي كواديو، ومطالبة البعض بعدم مشاركتهما أمام «أسود الرافدين»، لا تعني ضماناً لعدم ارتكاب الأخطاء في المباراتين، على حد تعبيره.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره العراقي في مباراة الذهاب، الخميس المقبل، في استاد محمد بن زايد في أبوظبي عند الساعة الثامنة مساءً، فيما تقام مباراة الإياب يوم 18 نوفمبر المقبل على ملعب البصرة الدولي.

وقال لاعب العين والجزيرة والمنتخب الوطني السابق لـ«الإمارات اليوم»: إن الأخطاء التي ارتكبها خالد عيسى في مباراة المنتخب أمام قطر واردة في كرة القدم، مضيفاً: «تحدثت عن الخطأ الذي ارتكبه عيسى، ولكن هذه هي كرة القدم، إذ إنه لعب مباراة قوية، وكان من أسباب الفوز على عمان، بينما لم يحالفه التوفيق أمام قطر، لذلك من الصعب تحديد هوية حارس المرمى الذي سيلعب أساسياً أمام العراق، لأن جميع الاحتمالات واردة، خصوصاً أن من الممكن أن يختار الجهاز الفني خالد عيسى، لما يمتلكه من خبرة، والأمر نفسه إذا قرر مشاركة علي خصيف أو حمد المقبالي فقد لا يحالفهما التوفيق، والأمر في النهاية يعتمد على جاهزية اللاعب وتركيزه أثناء المباراة، والأهم بشكل عام أن ثقتنا بجميع الحراس كبيرة».

وتحدث عن رأيه في الأفضل بالنسبة إلى الجهاز الفني في اختيارات المدافعين بمشاركة كوامي أم اللعب بالمدافعين الثلاثة من الوحدة، بيمينتا وعلاء زهير وروبن، قائلاً: «لاعبو الوحدة يقدمون مستويات ممتازة، ولكن هذا ليس ضماناً لعدم ارتكاب أحدهم أخطاء خلال المباراة، وأرى أن بعض التفاصيل البسيطة تتحكم في مستوى كل لاعب، والقرار في النهاية للمدرب من خلال متابعته لمردود اللاعبين أثناء التدريبات التي تسبق المباراة».

أما بالنسبة إلى قيادة سلطان عادل لخط الهجوم، فقال: «يعد سلطان عادل اللاعب الوحيد في القائمة الذي يمتلك مواصفات المهاجم الصريح، ولقد تابعته مع شباب الأهلي، ولكن أداء الفريق لم يساعده، حيث إنه يحتاج إلى صانع ألعاب ولاعبين على الأطراف، يقدمون له المساعدة في صناعة الفرص أمام المرمى، خصوصاً أنه يمتلك إمكانات كبيرة».

وعن غياب فابيو ليما، قال: «في جميع الأحوال له أهمية كبيرة، في حال وجوده أو غيابه، حتى عندما يشارك في الشوط الثاني، والأهم حالياً هو أن يكون اللاعب البديل قادراً على تعويض غيابه، وأن يثبت نفسه في الملعب».

وعن مباراة العراق، قال سبيت خاطر: «المباراة صعبة، ومنتخب العراق يمتلك إمكانات كبيرة، ويحتاج إلى إعداد جيد، وأرى أن المنتخب الوطني جاهز، ولديه القدرة على تحقيق الفوز».

وأضاف: «هناك تحسن في أداء المنتخب لما شاهدناه من اللاعبين في الفترة الماضية، ولا شك أنني كنت أتمنى أن تكون مباراة الذهاب في العراق، وأن نخوض الإياب على ملعبنا، ولكن علينا أن نتعامل مع الأمر الواقع، وأن نكون جاهزين لخوض المباراتين بكامل تركيزنا، والاستعداد للاحتمالات كافة».

وأشار إلى أن «العناصر التي اختارها المدرب أولاريو كوزمين جيدة، وكان من الصعب إجراء تغيير كبير في قائمة المنتخب، ومن الطبيعي أن تكون التبديلات في أضيق الحدود بضم عدد قليل من الأسماء الجديدة».

واختتم سبيت خاطر تصريحاته: «المباراة التي خسرناها أمام قطر ليس لأننا الفريق الأقل في المستوى، بل بسبب بعض الأخطاء التي حدثت، حيث إن هذه المباريات التي تكون فاصلة لا تتحمل ارتكاب أخطاء مؤثرة، لذلك أهدرنا فرصة التأهل مباشرة إلى كأس العالم».

. سلطان عادل اللاعب الوحيد في القائمة الذي يمتلك مواصفات المهاجم الصريح.. ويتمتع بإمكانات كبيرة.

. كنت أتمنى خوض الذهاب في العراق والإياب على ملعبنا، ولكن علينا أن نتعامل مع الأمر الواقع.